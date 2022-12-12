ВСУ ведут себя "абсолютно агрессивно", — замглавы МИД РФ

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, для РФ было важно донести турецкой стороне информацию о том, что западные медиа якобы искажают информацию о войне в Украине.

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В понедельник, 12 декабря, высокопоставленный российский дипломат Сергей Вершинин пожаловался представителям Турции на "агрессивное поведение" украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель главы российского МИДа обвинил представителей Украины и США в создании препятствий для мирных переговоров.

"Мы постарались максимально детально проинформировать турецкую сторону об истинной ситуации на земле, подчеркивая абсолютно агрессивное поведение со стороны ВСУ", — заявил Вершинин, добавив, что РФ важно донести информацию о том, что западные медиа якобы искажают информацию.

Представитель МИД РФ добавил, что в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров делегаций РФ и Украины, которые, по его словам, завершились якобы "агрессивным и неконструктивным поведением украинской стороны".

По слов российского дипломата, Кремль готов к проведению переговоров на основе заявленных целей так называемой "специальной военной операции".

Напомним, что российское ФСБ курирует казни наемников из "группы Вагнера". Об этом заявил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, были случаи когда во время попытки массовой сдачи в плен наемников из "ЧВК", их обстреливала российская артиллерия.

Ранее Фокус сообщал, что в Пентагоне спорят о поставках в Украину беспилотников MQ-9 Reaper. Поставки эффективных ударных БПЛА Украине обсуждаются из-за опасений, что ВС РФ могут получить доступ к секретным американским технологиям.