За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Вершиніна, для РФ було важливо донести турецькій стороні інформацію про те, що західні медіа нібито спотворюють інформацію про війну в Україні.

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У понеділок, 12 грудня, високопоставлений російський дипломат Сергій Вершинін поскаржився представникам Туреччини на "агресивну поведінку" українських військових. Про це повідомляє ТАРС.

Заступник глави російського МЗС звинуватив представників України та США в створенні перешкод для мирних переговорів.

"Ми постаралися максимально детально проінформувати турецьку сторону про справжню ситуацію на землі, наголошуючи на абсолютно агресивній поведінці з боку ЗСУ", — заявив Вершинін, додавши, що РФ важливо донести інформацію про те, що західні медіа нібито спотворюють інформацію.

Представник МЗС РФ додав, що в Стамбулі відбувся останній раунд переговорів делегацій РФ і України, які, за його словами, завершилися нібито "агресивною та неконструктивною поведінкою української сторони".

За словами російського дипломата, Кремль готовий до проведення переговорів на основі заявлених цілей так званої "спеціальної військової операції".

Нагадаємо, що російське ФСБ курує страти найманців із "групи Вагнера". Про це заявив засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін. За його словами, були випадки, коли під час спроби масової здачі в полон найманців вз "ПВК", їх обстрілювала російська артилерія.

Раніше Фокус повідомляв, що в Пентагоні сперечаються про постачання в Україну безпілотників MQ-9 Reaper. Постачання ефективних ударних БПЛА Україні обговорюються через побоювання, що ЗС РФ може отримати доступ до секретних американських технологій.