РФ пытается остановить: новое контрнаступление ВСУ будет в Запорожской области, — Forbes

Российские и украинские силы обменялись артиллерийскими ударами возле Гуляйполя и Пологов. Это, по мнению журналиста издания, может означать подготовку ВСУ к проведению операций в регионе.

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Вооруженные силы Украины могут готовить четвертое масштабное контрнаступление для освобождения оккупированной территории Запорожской области. Об этом в своей статье для Forbes пишет военный журналист Дэвид Экс.

Обозреватель отмечает, что недавно российские и украинские войска обменялись артиллерийскими ударами возле Гуляйполя и Пологов в Запорожской области. При этом российские СМИ сообщают, что ВСУ стягивают механизированные силы под Гуляйполе.

"Если это правда, то это может быть признаком того, что четвертое контрнаступление Украины является неизбежным, несмотря на наступление зимы", — объясняет Экс.

По его словам, в результате такой атаки Украина может освободить большую часть юга страны и приблизиться к перешейку на Сиваше, соединяющему Херсонскую область и Крым. Однако для того, чтобы освободить Мелитополь и затем деоккупировать левобережную часть Херсонской области, украинским военным нужно продвинуться на 250 км и при этом разбить как минимум дюжину российских бригад и полков.

[ + – ] По данным российских источников, Украина стягивает войска под Гуляйполе

Как считает журналист, Украине надо сосредоточить много сил, чтобы запорожская атака вышла удачной. Пока непонятно, какие именно механизированные силы Украины подошли к этому участку фронта для наступления в направлении Мелитополя. Так, по информации Экса, здесь развернуты 65 механизированная бригада и Первая танковая бригада, однако этого недостаточно для контрнаступления.

Кроме того, остается большая вероятность того, что враг увидит подготовку к контрнаступлению и попытается помешать ему артиллерийским огнем.

Напомним, еще в ноябре оккупанты начали готовиться к контрнаступлению ВСУ на запорожском направлении. В псевдоадминистрации частично захваченного украинского региона заявили, что ожидают активизации боевых действий на этом участке фронта в до конца текущего года.