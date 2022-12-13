РФ намагається зупинити: новий контрнаступ ЗСУ буде в Запорізькій області, — Forbes

Російські й українські сили обмінялися артилерійськими ударами біля Гуляйполя та Пологів. Це, на думку журналіста, може означати підготовку ЗСУ до проведення операцій у регіоні.

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Збройні сили України можуть готувати четвертий масштабний контрнаступ для визволення окупованої території Запорізької області. Про це у своїй статті для Forbes пише військовий журналіст Девід Екс.

Оглядач зазначає, що нещодавно російські й українські війська обмінялися артилерійськими ударами біля Гуляйполя та Пологів у Запорізькій області. Водночас російські ЗМІ повідомляють, що ЗСУ стягують механізовані сили під Гуляйполем.

"Якщо це правда, то це може бути ознакою того, що четвертий контрнаступ України є неминучим, незважаючи на настання зими", — пояснює Екс.

За його словами, внаслідок такої атаки Україна може звільнити більшу частину півдня країни та наблизитися до перешийку на Сиваші, що з'єднує Херсонську область і Крим. Однак для того, щоб звільнити Мелітополь і потім деокупувати лівобережну частину Херсонської області, українським військовим потрібно просунутися на 250 км і водночас розбити щонайменше дюжину російських бригад і полків.

[ + – ] За даними російських джерел, Україна стягує війська під Гуляйполе

Як вважає журналіст, Україні треба зосередити багато сил, щоби запорізька атака вийшла вдалою. Поки що незрозуміло, які саме механізовані сили України підійшли до цієї ділянки фронту для наступу в напрямку Мелітополя. Так, за інформацією Екса, тут розгорнута 65 механізована бригада й перша танкова бригада, проте цього недостатньо для контрнаступу.

Крім того, залишається велика ймовірність того, що ворог побачить підготовку до контрнаступу та спробує завадити йому артилерійським вогнем.

Нагадаємо, ще в листопаді окупанти почали готуватися до контрнаступу ЗСУ на запорізькому напрямку. У псевдоадміністрації частково захопленого українського регіону заявили, що очікують активізації бойових дій на цій ділянці фронту до кінця поточного року.