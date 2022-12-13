РФ намагається зупинити: новий контрнаступ ЗСУ буде в Запорізькій області, — Forbes
Російські й українські сили обмінялися артилерійськими ударами біля Гуляйполя та Пологів. Це, на думку журналіста, може означати підготовку ЗСУ до проведення операцій у регіоні.
Збройні сили України можуть готувати четвертий масштабний контрнаступ для визволення окупованої території Запорізької області. Про це у своїй статті для Forbes пише військовий журналіст Девід Екс.
Оглядач зазначає, що нещодавно російські й українські війська обмінялися артилерійськими ударами біля Гуляйполя та Пологів у Запорізькій області. Водночас російські ЗМІ повідомляють, що ЗСУ стягують механізовані сили під Гуляйполем.
"Якщо це правда, то це може бути ознакою того, що четвертий контрнаступ України є неминучим, незважаючи на настання зими", — пояснює Екс.
За його словами, внаслідок такої атаки Україна може звільнити більшу частину півдня країни та наблизитися до перешийку на Сиваші, що з'єднує Херсонську область і Крим. Однак для того, щоб звільнити Мелітополь і потім деокупувати лівобережну частину Херсонської області, українським військовим потрібно просунутися на 250 км і водночас розбити щонайменше дюжину російських бригад і полків.
Як вважає журналіст, Україні треба зосередити багато сил, щоби запорізька атака вийшла вдалою. Поки що незрозуміло, які саме механізовані сили України підійшли до цієї ділянки фронту для наступу в напрямку Мелітополя. Так, за інформацією Екса, тут розгорнута 65 механізована бригада й перша танкова бригада, проте цього недостатньо для контрнаступу.
Крім того, залишається велика ймовірність того, що ворог побачить підготовку до контрнаступу та спробує завадити йому артилерійським вогнем.
Нагадаємо, ще в листопаді окупанти почали готуватися до контрнаступу ЗСУ на запорізькому напрямку. У псевдоадміністрації частково захопленого українського регіону заявили, що очікують активізації бойових дій на цій ділянці фронту до кінця поточного року.