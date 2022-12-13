"Отравлены пропагандой": глава Нацполиции назвал жителей Донбасса главной проблемой деоккупации

По словам Игоря Клименко, на протяжении восьми лет Россия пропитывала людей в Донецкой и Луганской областях ненавистью к Украине и всему украинскому. По этой причине после освобождения территории многие уедут в РФ.

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Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко считает, что главной проблемой при деоккупации Донецкой и Луганской областей станут жители этих территорий, которые в течение восьми лет жили под контролем Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

По словам главы Нацполиции, жители Донбасса "отравлены пропагандой России".

"Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинского языка. В которых воспитывалась и пропагандировалась ненависть ко всему украинскому, к Украине. Поэтому главная проблема — это люди", — прокомментировал Клименко.

Он также напомнил, что дети, родившиеся после оккупации территории в 2014-2015 гг., уже пошли учиться во второй класс.

Таким образом, перед Украиной после освобождения Донбасса будет стоять главная задача — показать всем жителям региона, которые не участвовали в незаконных вооруженных формированиях, что украинская власть законна, что она настоящая и действительно лучше российской.

"И главное, что это территория нашего государства — не Российской Федерации, ни какого-либо "союзного государства", а именно Украины", — подчеркнул глава полиции.

Как считает Клименко, после освобождения многие жители Донецкой и Луганской областей, пропитанные антиукраинской пропагандой, уедут в Россию.

Напомним, в ВСУ рассказали, как изменилась тактика оккупантов на Донбассе. Противник начал использовать вместо БТГ штурмовые отряды, которые под огневым прикрытием пытаются вступить в ближний бой с украинскими бойцами и прорвать оборону.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что рейтинг поддержки Путина падает из-за невозможности "защитить" Донбасс.