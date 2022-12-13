"Отруєні пропагандою": глава Нацполіції назвав жителів Донбасу головною проблемою деокупації

За словами Ігоря Клименка, протягом восьми років Росія просочувала людей у Донецькій та Луганській областях ненавистю до України й усього українського. З цієї причини після звільнення території багато хто поїде в РФ.

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Глава Нацполіції України Ігор Клименко вважає, що головною проблемою у процесі деокупації Донецької та Луганської областей стануть мешканці цих територій, які протягом восьми років мешкали під контролем Російської Федерації. Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами голови Нацполіції, мешканці Донбасу "отруєні пропагандою Росії".

"Великі території, які вже 8,5 років не чули української. В яких виховувалась і пропагувалась ненависть до всього українського, до України. Тому головна проблема — це люди", — прокоментував Клименко.

Він також нагадав, що діти, які народилися після окупації території у 2014-2015 рр., вже пішли навчатись у другий клас.

Так, перед Україною після звільнення Донбасу стоятиме головне завдання — показати всім жителям регіону, які не брали участь у незаконних збройних формуваннях, що українська влада законна, що вона справжня і справді краща за російську.

"І головне, що це територія нашої держави — не Російської Федерації, ні якогось "союзного государства", а саме України", — наголосив глава поліції.

Як вважає Клименко, після звільнення багато жителів Донецької і Луганської областей, просочені антиукраїнською пропагандою, поїдуть у Росію.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, як змінилася тактика окупантів на Донбасі. Противник почав використовувати замість БТГ штурмові загони, які під вогневим прикриттям намагаються розпочати ближній бій з українськими бійцями та прорвати оборону.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що рейтинг підтримки Путіна падає через неможливість "захистити" Донбас.