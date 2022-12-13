Участвовала в "Минских переговорах": СБУ идентифицировала коллаборанток из Лугащины (фото)

По данным следствия, одна из подозреваемых организовывала "референдум" о присоединение оккупированных территорий области к РФ, а вторая — участвовала в разработке "Минских соглашений".

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Служба безопасности Украины идентифицировала коллаборанток, инициировавших так называемое "присоединение" Луганской области к России. Об этом говорится в официальном Телеграм-канале ведомства.

Ими оказались Светлана Алешина, Ольга Кобцева и Лариса Онищенко.

По информации следствия, именно эти женщины готовили "нормативную базу" для проведения фейкового референдума в захваченных российскими оккупантами районах Луганской области.

Кроме того, подозреваемые в сентябре 2022 года способствовали "голосованию" за псевдозакон о присоединении региона к стране-агрессору.

Затем коллаборанты направили "срочное обращение" к главарю террористов ЛеонидуПасечнику с требованием немедленного подписания незаконного документа.

Сотрудники СБУ также установили, что одна из злоумышленниц ранее представляла так называемую "ЛНР" в составе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и занималась разработкой "Минских соглашений".

Кроме этого, сотрудники ведомства разоблачили представительницу "территориальной избирательной комиссии Луганска", которая занималась фальсификацией результатов псевдореферендума.

Все три коллаборантки с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией.

[ + – ] Сотрудники СБУ идентифицировали женщин, которые активно помогали оккупационной администрации в Луганской области Фото: СБУ

Напомним, ранее экс-военного Украины отправили за решетку. Гранатометчик, который ранее служил в Крыму в рядах ВСУ, в 2014 году перешел на сторону РФ, а в 2022 году помогал российским военным оккупировать Херсонскую область.

Фокус также писал о том, что СБУ задержала коллаборантов, которые пытали украинцев в Херсоне. Один из украинцев "работал" в оккупированном россиянами Херсоне следователем, а второй — патрульным полицейским.