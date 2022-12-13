Брала участь у "Мінських переговорах": СБУ ідентифікувала колаборанток із Луганщини (фото)

За даними слідства, одна з підозрюваних організовувала "референдум" про приєднання окупованих територій області до РФ, а друга брала участь у розробці "Мінських угод".

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Служба безпеки України ідентифікувала колаборанток, які ініціювали так зване "приєднання" Луганської області до Росії. Про це йдеться у офіційному Телеграм-каналі відомства.

Ними виявилися Світлана Альошина, Ольга Кобцева та Лариса Онищенко.

За інформацією слідства, саме ці жінки готували "нормативну базу" для проведення фейкового референдуму в районах Луганської області, захоплених російськими окупантами.

Крім того, підозрювані у вересні 2022 року сприяли "голосуванню" за псевдозакон про приєднання регіону до країни-агресора.

Потім колаборанти направили "термінове звернення" до ватажка терористів Леоніда Пасічника з вимогою негайного підписання незаконного документа.

Співробітники СБУ також встановили, що одна зі зловмисниць раніше представляла так звану "ЛНР" у складі Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України та займалася розробкою "Мінських угод".

Окрім цього, співробітники відомства викрили представницю "територіальної виборчої комісії Луганська", яка займалася фальсифікацією результатів псевдореферендуму.

Усі три колаборантки з 2014 року почали співпрацювати із місцевою окупаційною адміністрацією.

[ + – ] Співробітники СБУ ідентифікували жінок, які активно допомагали окупаційній адміністрації у Луганській області Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше екс-військового України відправили за ґрати. Гранатометник, який раніше служив у Криму в лавах ЗСУ, у 2014 році перейшов на бік РФ, а у 2022 році допомагав російським військовим окупувати Херсонську область.

Фокус також писав про те, що СБУ затримала колаборантів, які катували українців у Херсоні. Один із українців "працював" в окупованому росіянами Херсоні слідчим, а другий — патрульним поліцейським.