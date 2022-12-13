Королевская морская пехота Британии участвовала в секретных операциях в Украине, — генерал

Британский военный Роберт Магован рассказал, что 350 морских пехотинцев прибыли в Украину перед вторжением России. Они поддерживали "незаметные операции" в "чрезвычайно чувствительной обстановке".

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Королевская морская пехота Великобритании принимала участие в секретных операциях в Украине. Британские коммандос поддерживали "незаметные операции" в "чрезвычайно чувствительной обстановке". Об этом рассказал Генерал-лейтенант Роберт Магован, передает издание Times.

Он заявил, что миссия военных была сопряжена с высоким уровнем политического и военного риска.

В своей статье в официальном издании Королевской морской пехоты Globe and Laurel он описал, как 350 морских пехотинцев из 45 коммандос были отправлены для сопровождения дипломатов из посольства Британии в Киеве в начале 2022 года. Это произошло после того, как стало понятно, что Россия готовит вторжения в Украину.

Военные из морской пехоты вернулись в Киев в апреле, чтобы защитить посольство, потому что Великобритания стремилась восстановить дипломатическое присутствие после того, как президент российские войска отошли от Киева.

"На обоих этапах коммандос поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска", — рассказал Магован.

Помимо проведения спецопераций в Украине, Магован рассказал, что британские пехотинцы обучали бойцов ВСУ.

"Помимо более широкой обороны, этим летом мы активно участвовали в обучении сотен украинских военнослужащих. Мы также планируем обучать украинских морских пехотинцев", — сказал генерал-Лейтенант.

Напомним, 12 декабря президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Украине вооружение, однако у него нет планов относительно дислокации американских войск. США планируют выделить Украине помощь на 37,7 млрд долларов.

Министр обороны Британии Бен Уоллес допустил, что Лондон может поставить Украине более дальнобойные системы вооружений, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре.