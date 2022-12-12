Совсем не против: в Британии не исключили вероятность поставки Украине дальнобойных ракет

Минобороны Великобритании пересмотрит свое отношение к запрету на поставки Украине вооружений большой дальности, если ВС РФ продолжит атаковать гражданскую инфраструктуру.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте страны, допустил возможность поставок Украине вооружения большой дальности. По словам главы оборонного ведомства, он будет "совсем не против" поставить Украине более дальнобойные системы вооружений, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает новостной телеканал Sky News.

В материале говорится, что запросы Киева на ракетные системы, которые потенциально могут поражать цели за много километров от российской границы, до сих пор отклонялись Западом, так как союзники избегают дальнейшей эскалации, на фоне предупреждений со стороны Москвы.

Между тем бывший британский премьер Борис Джонсон задал вопрос Уоллесу о возможных поставках Украине ракетных систем большой дальности для уничтожения или повреждения мест запуска беспилотников ВС РФ.

"Я постоянно рассматриваю системы вооружений, которые мы могли бы предоставить. У нас на вооружении тоже есть потенциальные системы вооружений большой дальности, и если русские продолжат обстреливать гражданские районы и пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду готов рассмотреть дальнейшие шаги", — ответил Уоллес.

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Британский министр обороны не уточнил о каких именно системах вооружения идет речь, однако известно, что украинские власти давно ведут переговоры о поставках дальнобойных тактических ракет ATACMS. В частности, после массированного удара 10 октября по инфраструктуре украинская сторона обратилась к администрации президента США Джо Байдена с требованием снять запрет на поставки этих ракет.

Однако по данным The Wall Street Journal, Украина недавно получила от США очередную партию РСЗО HIMARS без возможности запуска малых баллистических ракет ATACMS.