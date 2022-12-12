Зовсім не проти: у Британії не виключили ймовірність постачання Україні далекобійних ракет

Міноборони Великобританії перегляне своє ставлення до заборони постачання Україні озброєнь великої дальності, якщо ЗС РФ продовжить атакувати цивільну інфраструктуру.

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес, виступаючи в парламенті країни, допустив можливість постачання Україні озброєння великої дальності. За словами глави оборонного відомства, він "зовсім не проти" надати Україні далекобійніші системи озброєнь, якщо Росія продовжить завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє новинний телеканал Sky News.

У матеріалі йдеться про те, що запити Києва на ракетні системи, які потенційно можуть вражати цілі за багато кілометрів від російського кордону, досі відхилялися Заходом, оскільки союзники уникають подальшої ескалації на тлі попереджень із боку Москви.

Водночас колишній британський прем'єр Борис Джонсон поставив запитання Воллесу про можливе постачання Україні ракетних систем великої дальності для знищення або пошкодження місць запуску безпілотників ЗС РФ.

"Я постійно розглядаю системи озброєнь, які ми могли б надати. У нас на озброєнні теж є потенційні системи озброєнь великої дальності, і якщо росіяни продовжать обстрілювати цивільні райони та намагатися порушити Женевські конвенції, то я готовий розглянути подальші кроки", — відповів Воллес.

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Британський міністр оборони не уточнив, про які саме системи озброєння йдеться, проте відомо, що українська влада давно веде переговори про постачання далекобійних тактичних ракет ATACMS. Зокрема, після масованого удару 10 жовтня по інфраструктурі українська сторона звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з вимогою зняти заборону на постачання цих ракет.

Однак, за даними The Wall Street Journal, Україна нещодавно отримала від США чергову партію РСЗВ HIMARS без можливості запуску малих балістичних ракет ATACMS.