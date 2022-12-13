Королівська морська піхота Британії брала участь у секретних операціях в Україні, — генерал

Британський військовий Роберт Магован розповів, що 350 морських піхотинців прибули до України перед вторгненням Росії. Вони підтримували "непомітні операції" у "надзвичайно чутливій ситуації".

Related video

Королівська морська піхота Великобританії брала участь у таємних операціях в Україні. Британські командос підтримували "непомітні операції" у "надзвичайно чутливій ситуації". Про це розповів Генерал-лейтенант Роберт Магован, повідомляє видання Times.

Він заявив, що місія військових була пов'язана з високим рівнем політичного та військового ризику.

У своїй статті в офіційному виданні Королівської морської піхоти Globe and Laurel він описав, як 350 морських піхотинців із 45 командос відправили для супроводження дипломатів із посольства Британії у Києві на початку 2022 року. Це сталося після того, як зрозуміло, що Росія готує вторгнення в Україну.

Військові з морської піхоти повернулися до Києва у квітні, щоб захистити посольство, бо Великобританія прагнула поновити дипломатичну присутність після того, як президент російські війська відійшли від Києва.

"На обох етапах командос підтримували інші непомітні операції у надзвичайно складній ситуації та з високим рівнем політичного та військового ризику", — розповів Магован.

Крім проведення спецоперацій в Україні, Магован розповів, що британські піхотинці навчали бійців ЗСУ.

"Окрім ширшої оборони, цього літа ми брали активну участь у навчанні сотень українських військовослужбовців. Ми також плануємо навчати українських морських піхотинців", — сказав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, 12 грудня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон продовжить постачати Україні озброєння, проте він не має планів щодо дислокації американських військ. США планують надати Україні допомогу на 37,7 млрд доларів.

Міністр оборони Британії Бен Воллес припустив, що Лондон може поставити Україні далекобійніші системи озброєнь, якщо Росія продовжить завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.