Летчик погиб: в Италии при заходе на посадку разбился истребитель Eurofighter

Первоначальные сообщения о том, что летчик смог катапультироваться оказались неправдивым. Тело бойца обнаружили рядом с самолетом.

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В Италии разбился истребитель Eurofighter в ходе тренировочного полета. Об этом сообщает Mirror.

На завершающем этапе тренировочного полета летчик из 37-я авиационного крыла произошло чрезвычайное происшествие. Итальянский истребитель разбился во время захода на авиабазу. Причина аварии расследуется.

В Министерстве обороны заявили, что первоначальные сообщения о том, что летчик успел катапультироваться неправды. Его тело обнаружили на земле возле обломков самолета. Погибшим оказался 33-летний капитан Фабио Антонио Альтруду.

Сообщается, что происшествие произошло около 13 сентября около 19:00 по местному времени.

Eurifighter Typhoon — это многофункциональный истребитель 4+ поколения. Его разрабатывали в кооперации 5 европейских стран: Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия. В последствии Франция вышла из разработки и начала создавать собственный истребитель Rafale.

Напомним, 6 декабря в Хорватии разбился истребитель МиГ-21 в ходе тренировочного полета из-за технической неисправности.

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