Льотчик загинув: в Італії під час заходу на посадку розбився винищувач Eurofighter

Початкові повідомлення про те, що льотчик зміг катапультуватися, виявилися неправдивими. Тіло бійця виявили поряд із літаком.

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В Італії розбився винищувач Eurofighter під час тренувального польоту. Про це повідомляє Mirror.

На завершальному етапі тренувального польоту льотчик із 37-го авіаційного крила сталася надзвичайна подія. Італійський винищувач розбився під час заходу на авіабазу. Причину аварії розслідують.

У Міністерстві оборони заявили, що початкові повідомлення про те, що льотчик встиг катапультувати неправду. Його тіло виявили на землі біля уламків літака. Загиблим виявився 33-річний капітан Фабіо Антоніо Альтруду.

Повідомляється, що подія сталася близько 13 вересня близько 19:00 за місцевим часом.

Eurifighter Typhoon — це багатофункціональний винищувач 4+ покоління. Його розробляли у кооперації 5 європейських країн: Великобританія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина. Згодом Франція вийшла з розробки і почала створювати власний винищувач Rafale.

Нагадаємо, 6 грудня у Хорватії розбився винищувач МіГ-21 під час тренувального польоту через технічну несправність.

Раніше 25 листопада дрон ЗС РФ розбився, намагаючись атакувати українську БПЛА.