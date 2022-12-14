Демонстрация силы: США и Британия провели необычные учения с подводными лодками

К маневрам привлекли самолет "судного дня" и вертолет. Опубликовали фотографию спустя пару дней после заявления Путина о том, что они могут отказаться от политики неприменения ядерного оружия первого.

Related video

Военно-морские силы США и Великобритания показали исключительно редкую картину с подводными лодками USS Tennessee и Vanguard. Об этом сообщает The War Zone.

В Атлантическом океане прошли показательные учения с подводными лодками, которые являются частью арсеналов ядерного сдерживания. Это один из последних примеров с демонстрацией силы. Обычно ВМС США не раскрывают подробностей о расположении своих подлодных лодок, чтобы обеспечить надежную возможность сдерживания второго удара.

На кадрах показали британские подлодки Vanguard вместе с самолетом E-6B Mercury, вертолет MH-60R Seahawk из 72-й морской ударной эскадрильи. E-6B еще называют самолетом "судного дня", который разработан для постоянной связи USS Tennessee и другими элементами ядерной триады. Из самолета будет поступать приказ для нанесения ударов.

Двусторонние учения проводились для проверки тактики, методов и процедур между двумя близкими союзниками в вопросе коллективной безопасности. На вооружении подлодок находятся баллистические ракеты Trident II.

В издании отмечают, что это является явной демонстрацией силы для потенциальных противников, а также свидетельство обязательств обеих стран друг перед другов и перед союзниками. Это очень четкое проявление мощных ядерных средств сдерживания.

Сами учения проходили в ноябре, однако в ВМС США рассказали о происшествии после заявления Путина о том, что Россия может отказаться от доктрины не наносить удары первыми.

Напомним, СМИ раскрыли подробности того, как удалось потопить ракетный крейсер "Москва".

Ранее сообщалось, что разработали беспилотную подлодку Cetus. Она способна плавать более 1800 км.