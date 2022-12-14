Демонстрація сили: США та Британія провели незвичайні навчання з підводними човнами

До маневрів залучили літак "судного дня" та гелікоптер. Опублікували фотографію за кілька днів після заяви Путіна про те, що вони можуть відмовитися від політики незастосування ядерної зброї першої.

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Військово-морські сили США та Великобританія показали винятково рідкісну картину з підводними човнами USS Tennessee та Vanguard. Про це повідомляє The War Zone.

У Атлантичному океані пройшли показові навчання з підводними човнами, що є частиною арсеналів ядерного стримування. Це один з останніх прикладів із демонстрацією сили. Зазвичай ВМС США не розкривають подробиць розташування своїх підводних човнів, щоб забезпечити надійну можливість стримування другого удару.

На кадрах показали британські підводні човни Vanguard разом із літаком E-6B Mercury, вертоліт MH-60R Seahawk з 72-ї морської ударної ескадрильї. E-6B ще називають літаком судного дня, який розроблений для постійного зв'язку USS Tennessee та іншими елементами ядерної тріади. З літака надходитиме наказ для завдання ударів.

Двосторонні навчання проводилися для перевірки тактики, методів та процедур між двома близькими союзниками щодо колективної безпеки. На озброєнні підводних човнів знаходяться балістичні ракети Trident II.

У виданні зазначають, що це є явною демонстрацією сили для потенційних противників, а також свідченням зобов'язань обох країн одна перед одною та перед союзниками. Це дуже чіткий прояв потужних ядерних засобів стримування.

Самі навчання проходили у листопаді, проте у ВМС США розповіли про подію після заяви Путіна про те, що Росія може відмовитися від доктрини не завдавати ударів першими.

Нагадаємо, ЗМІ розкрили подробиці того, як вдалося потопити ракетний крейсер "Москва".

Раніше повідомлялося, що розробили безпілотний підводний човен Cetus. Він здатний плавати понад 1800 км.