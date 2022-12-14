"Будет зависеть от выбора граждан": в Кремле заговорили об аннексии Одессы и Чернигова

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что первоочередной задачей Москвы является так называемая "защита" Донбасса, а "спецоперация" в Украине будет продолжаться.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил о возможности оккупации и присоединения к России украинских городов Одессы и Чернигова. Об этом сообщает российское издание "РБК".

По его словам, аннексия территорий Украины будет зависеть от "выбора" граждан. Однако первоочередной задачей для Москвы является так называемая "защита" Донбасса.

Песков заявил, что ситуация в оккупированном Донецке сейчас непростая, а война в Украине будет продолжаться.

"Вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается", — сказал спикер Путина.

Он также заявил, что предложения о новогоднем перемирии "ни от кого не поступало", поэтому об этом речи не идет.

Напомним, 14 декабря глава "ДНР" Денис Пушилин заявил о планах России захватить Чернигов и Одессу. По его словам, в первую очередь Кремль сосредоточен на полном захвате Донецкой области.

13 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ВС РФ могут предпринять попытку масштабного прорыва линии фронта в январе или феврале 2023 года. По его словам, о подготовке к большому наступлению РФ косвенно может свидетельствовать подготовка новых призывников.

В тот же день Дмитрий Песков ответил на предложение Владимира Зеленского вывести российские войска из Украины на Рождество. Пресс-секретарь Путина заявил, что об этом не может быть и речи. Кроме того, он заявил, что Киев должен признать аннексию четырех своих областей, ведь без этого не будет продвижения к мирному урегулированию.