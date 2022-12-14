"Залежатиме від вибору громадян": у Кремлі заговорили про анексію Одеси та Чернігова

Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що першочерговим завданням Москви є так званий "захист" Донбасу, а "спецоперація" в Україні продовжуватиметься.

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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна заявив про можливість окупації та приєднання до Росії українських міст Одеси та Чернігова. Про це повідомляє російське видання "РБК".

За його словами, анексія територій України залежатиме від "вибору" громадян. Однак першочерговим завданням для Москви є так званий "захист" Донбасу.

Пєсков заявив, що ситуація в окупованому Донецьку зараз непроста, а війна в Україні продовжуватиметься.

"Питання про можливість приєднання Чернігова та Одеси залежатиме від вибору громадян, першочерговим завданням є захист людей Донбасу, ситуація в Донецьку непроста, спецоперація триває", — сказав речник Путіна.

Він також заявив, що пропозиції про новорічне перемир'я "ні від кого не надходило", тому про це не йдеться.

Нагадаємо, 14 грудня глава "ДНР" Денис Пушилін заявив про плани Росії захопити Чернігів та Одесу. За його словами, насамперед Кремль зосереджений на повному захопленні Донецької області.

13 грудня глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що ЗС РФ можуть спробувати масштабний прорив лінії фронту в січні або лютому 2023 року. За його словами, про підготовку до великого наступу РФ побічно може свідчити підготовка нових призовників.

Того ж дня Дмитро Пєсков відповів на пропозицію Володимира Зеленського вивести російські війська з України на Різдво. Прессекретар Путіна заявив, що про це не може бути й мови. Крім того, він заявив, що Київ має визнати анексію чотирьох своїх областей, адже без цього не буде просування мирного врегулювання.