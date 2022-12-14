Британские судьи учат украинских коллег вести дела о военных преступлениях ВС РФ, — СМИ

Первая группа судей уже прошла специальный тренинг в "секретном месте" в Украине. Всего англичане планируют обучить 90 своих коллег.

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Британские судьи обучат 90 своих коллег из Украины вести судебные процессы по военным преступлениям российских солдат. Об этом пишет издание Sky News.

Как уточняется, на программу обучения для украинских судей Великобритания потратит 2,5 млн фунтов стерлингов (около 112 млн грн).

Специальные тренинги для украинских судей уже начались. Первая группа прошла обучение на прошлой неделе в "секретном месте" на территории Украины.

Как считает генеральный прокурор Великобритании Виктория Прентис, такая подготовка сможет гарантировать, что Украина проведет судебное преследование в отношении всех виновных в военных преступлениях.

Подготовкой украинцев руководит британский судья Ховард Моррисон, который выносил приговор бывшему президенту Республики Сербской Радовану Караджичу, обвиненному в организации массового убийства боснийцев.

По словам Моррисона, осуждение военных преступников из числа тех, кто отдавал приказы, — это "долгий и медленный процесс". Суд над Караджичем полностью оправдывает его слова.

"Когда я был в трибунале по бывшей Югославии, мне сказали, что мы никогда не будем судить Милошевича, Караджича или Младича, но мы судили всех троих", — прокомментировал он.

В настоящее время в Украине осуждено 14 российских солдат, первый судебный процесс состоялся в мае. При этом зарегистрировано более 43 тыс. военных преступлений на территории страны.

Напомним, Нидерланды готовы создать специальный суд для России в Гааге. По словам министра иностранных дел страны Вопке Хекстра, новый суд не должен мешать работе Международного уголовного суда.

Ранее российский военнослужащий Никита Чибрин, которому удалось дезертировать и выехать в ЕС, рассказал журналистам, что в рядах ВС РФ воюют маньяки, которым просто нравится убивать людей.