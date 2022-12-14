Британські судді навчають українських колег вести справи про військові злочини ЗС РФ, — ЗМІ

Перша група суддів уже пройшла спеціальний тренінг у "секретному місці" в Україні. Загалом англійці планують навчити 90 своїх колег.

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Британські судді навчать 90 своїх колег з України вести судові процеси щодо військових злочинів російських солдатів. Про це пише видання Sky News.

Як уточнюється, на програму навчання для українських суддів Великобританія витратить 2,5 млн. фунтів стерлінгів (близько 112 млн. грн.).

Спеціальні тренінги для українських суддів уже розпочалися. Перша група пройшла навчання минулого тижня у "секретному місці" на території України.

Як вважає генеральний прокурор Великобританії Вікторія Прентіс, така підготовка зможе гарантувати, що Україна проведе судове переслідування всіх винних у військових злочинах.

Підготовкою українців керує британський суддя Ховард Моррісон, який ухвалював вирок колишньому президенту Республіки Сербської Радовану Караджичу, звинуваченому в організації масового вбивства боснійців.

За словами Моррісона, засудження військових злочинців із тих, хто віддавав накази, — це "довгий і повільний процес". Суд над Караджичем повністю виправдовує його слова.

"Коли я був у трибуналі з колишньої Югославії, мені сказали, що ми ніколи не судитимемо Мілошевича, Караджича чи Младича, але ми судили всіх трьох", — прокоментував він.

Наразі в Україні засуджено 14 російських солдатів, перший судовий процес відбувся у травні. При цьому зареєстровано понад 43 тисячі військових злочинів на території країни.

Нагадаємо, Нідерланди готові створити спеціальний суд для Росії в Гаазі. За словами міністра закордонних справ країни Вопке Гукстра, новий суд не повинен заважати роботі Міжнародного кримінального суду.

Раніше російський військовослужбовець Микита Чібрін, якому вдалося дезертувати та виїхати до ЄС, розповів журналістам, що у лавах ЗС РФ воюють маніяки, яким просто подобається вбивати людей.