В Минобороны Украины рассказали, от чего будет зависеть мобилизация в 2023 году (видео)

По словам Анны Маляр, Вооруженным силам нужно заменять тех, кто погиб на фронте или получил ранения. Кроме того, необходима ротация военных, которые воюют сейчас.

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Новая волна мобилизации в Украине в следующем году будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом в программе "Ночная варта" рассказала заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

"Это вещи, которые сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны", — прокомментировала Маляр, отвечая на вопрос о прогнозе на следующий год.

Кроме этого, по ее словам, Вооруженным силам необходимо заменить тех украинских военных, кто погиб на фронте, защищая страну, а также тех, кто получил ранения. Однако есть еще потребность в ротации для военнослужащих, которые воюют в настоящее время.

"Мобилизация — это нормальный процесс, не надо из этого делать какие-то страшные апокалипсис-прогнозы", — подчеркнула Маляр.

Говоря о мобилизации в России, замглавы ведомства отметила, что это был непопулярный шаг в стране-агрессоре, который работает на деморализацию всего общества.

"Мы понимаем, за что мы воюем, а для большинства россиян очень сложно объяснить, за что воюют они", — напомнила представитель Минобороны.

В то же время, Маляр уточнила, что за счет мобилизации россиянам удалось укрепить свои позиции на фронте в Украине. Однако в дальнейшем у страны-агрессора могут возникнуть проблемы с привлечением новых военнослужащих, уверена она.

Ранее Анна Маляр уже рассказывала, что украинцам надо быть готовым к тому, что в стране пройдет новая волна мобилизации. По словам замминистра обороны, ведомство допускает разные сценарии развития событий.

Напомним, в России 12-летнему школьнику пришла повестка с требованием явиться в военкомат.