В России 12-летнему школьнику пришла повестка с требованием явиться в военкомат, — СМИ (фото)

По информации журналистов, повестка пришла школьнику в городе Канск Красноярского края. В комментариях отметили, что повестки приходили даже пятилетним детям.

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В России военные комиссариаты стали интересоваться детьми. Так, в повестке для 12-летнего школьника говорится, что ребенок подлежит первоначальной постановке на военный учет. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Канск".

Родственники ребенка жалуются, что на военный учет в России берут с 16-17 лет. Родные школьника не понимают, почему вдруг 12-летнего мальчика уже заставляют явиться в военкомат.

"Ситуация такова, ребенку 12 лет, пришла повестка из каннского военного комиссариата… насколько мне не изменяет память, то на начальный учет ставят с лет 16-17… вопрос… зачем ребенка просят явиться в военкомат и стать на ВО", — возмущены родственники мальчика.

Матери юного "призывника" объяснили, что "такие ошибки случаются довольно часто". В таком случае женщине посоветовали обратиться за помощью в прокуратуру.

Другие родители также пожаловались, что повестки приходят пятилетним детям и шестиклассникам. Кроме того, выпускнику 11 класса пришла повестка о мобилизации на войну в Украине.

Есть ли реакция Минобороны РФ?

На момент написания материала в российском оборонном ведомстве не прокомментировали указанную информацию.

Напомним, 2 декабря СМИ писали, что в России начали выдавать повестки в военкомат иностранным гражданам. Приглашения явиться в военкомат получили около 80 сотрудников завода в Челябинске, среди которых есть граждане Беларуси и Узбекистана.

8 декабря в ГУР рассказали, что Россия готовится к мобилизации 17-летних парней для отправки на войну в Украине. Несовершеннолетним запретили выезд с оккупированных территорий Украины, чтобы они не смогли избежать мобилизации