У Росії 12-річному школяреві прийшла повістка з вимогою з'явитися до військкомату, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, повістка прийшла школяру в місті Канськ Красноярського краю. У коментарях зазначили, що повістки приходили навіть п'ятирічним дітям.

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У Росії військові комісаріати почали цікавитись дітьми. Так, на повістці для 12-річного школяра йдеться, що дитина підлягає початковому встановленню на військовий облік. Про це повідомляє Telegram-канал "ПП Канськ".

Родичі дитини скаржаться, що на військовий облік у Росії беруть із 16-17 років. Рідні школяра не розуміють, чому раптом 12-річного хлопчика вже змушують з'явитися до військкомату.

"Ситуація така, дитині 12 років, прийшла повістка з канського військового комісаріату... наскільки мені не зраджує пам'ять, то на початковий облік ставлять з років 16-17... питання... навіщо дитину просять з'явитися у військкомат і стати на ВО", — обурені родичі хлопчика.

Матері юного "призовника" пояснили, що "такі помилки трапляються досить часто". У такому разі жінці порадили звернутися по допомогу до прокуратури.

Інші батьки також поскаржилися, що повістки приходять п'ятирічним дітям і шестикласникам. Крім того, випускнику 11 класу надійшла повістка про мобілізацію на війну в Україні.

Чи є реакція Міноборони РФ?

На момент написання матеріалу у російському оборонному відомстві не прокоментували зазначену інформацію.

Нагадаємо, 2 грудня ЗМІ писали, що в Росії почали видавати повістки у військкомат іноземним громадянам. Запрошення з'явитися до військкомату отримали майже 80 співробітників заводу в Челябінську, серед яких є громадяни Білорусі та Узбекистану.

8 грудня у ГУР розповіли, що Росія готується до мобілізації 17-річних хлопців для відправлення на війну в Україні. Неповнолітнім заборонили виїзд з окупованих територій України, щоб вони не змогли уникнути мобілізації