У Міноборони України розповіли, від чого залежатиме мобілізація у 2023 році (відео)

За словами Ганни Маляр, Збройним силам потрібно заміняти тих, хто загинув на фронті чи отримав поранення. Крім того, потрібна ротація військових, які воюють зараз.

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Нова хвиля мобілізації в Україні наступного року залежатиме від ситуації на фронті. Про це у програмі "Нічна варта" розповіла заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

"Це речі, які важко прогнозувати, тому, що мобілізація залежить від потреб війни", — прокоментувала Маляр, відповідаючи на запитання про прогноз наступного року.

Крім цього, за її словами, Збройним силам необхідно замінити тих українських військових, хто загинув на фронті, захищаючи країну, а також тих, хто зазнав поранень. Однак є ще потреба в ротації для військовослужбовців, які нині воюють.

"Мобілізація — це нормальний процес, не треба з цього робити якісь страшні апокаліпсис-прогнози", — наголосила Маляр.

Говорячи про мобілізацію в Росії, заступник голови відомства зазначила, що це був непопулярний крок у країні-агресорі, який працює на деморалізацію всього суспільства.

"Ми розуміємо, за що ми воюємо, а для більшості росіян дуже важко пояснити, за що воюють вони", — нагадала представник Міноборони.

У той же час Маляр уточнила, що за рахунок мобілізації росіянам вдалося зміцнити свої позиції на фронті в Україні. Однак надалі у країни-агресора можуть виникнути проблеми із залученням нових військовослужбовців, упевнена вона.

Раніше Ганна Маляр уже розповідала, що українцям треба бути готовими до того, що в країні пройде нова хвиля мобілізації. За словами заступника міністра оборони, відомство допускає різні сценарії розвитку подій.

Нагадаємо, в Росії 12-річному школяреві прийшов повістка з вимогою з'явитися до військкомату.