"Зависит от многих факторов": у Зеленского рассказали, когда может закончиться война с РФ

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что у россиян почти не осталось ресурсов с точки зрения ведения войны как таковой. Однако в Кремле не понимают, что происходит, и не видят других выходов, кроме как сжечь свою страну до конца.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что окончание войны с Россией зависит от целого ряда факторов. Но если говорить лишь о психологии и математике боевых действий, то война должна завершиться весной-летом 2023 года. Об этом он рассказал в комментарии агентству "РБК-Украина".

"Это [окончание войны] зависит от многих факторов: математических, психологических, психоэмоциональных, внешнеполитических и внутриполитических, в том числе и в стране-агрессоре", — считает украинский политик.

По словам Подоляка, при прогнозах надо учитывать ресурсную истощенность России и постоянное международное давление с помощью санкций. Все это приводит к тому, что РФ становится страной-изгоем, уверен он. Даже те государства, которые совсем недавно были союзниками Москвы, теперь пытаются дистанцироваться от агрессора.

В результате у России почти не осталось ресурсов с точки зрения ведения войны как таковой.

"Кроме двух ресурсов: живая сила, то есть мобилизованные, бесправные, и это проблема, потому что Россия физически тратит своих людей, независимо от опыта, навыков, здоровья и т. д. Второй ресурс — это дуболомство высшего политического руководства РФ", — комментирует Подоляк.

Он подчеркивает, что в Кремле плохо понимают, что происходит, и не видят других выходов, кроме как сжечь свою страну до конца. Москва просто не в состоянии принимать антикризисные решения.

"Между тем, если мы говорим о психологии и математике войны, то финализация войны — это весна-лето в следующем году", — резюмировал он.

Напомним, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент РФ Владимир Путина на самом деле не готов к переговорам с Украиной. Глава Кремля не собирается обсуждать прекращение войны.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о намерении укрепить украинскую систему ПВО. С этой целью Британия выделила Украине пакет помощи на 50 миллионов фунтов стерлингов.