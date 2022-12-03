"Решимость убивать украинцев": в Белом доме рассказали о настоящих планах Путина

В администрации президента США считают, что главе Кремля нужно увести войска с территории Украины, а также перестать обстреливать ее территорию ракетами.

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Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент РФ Владимир Путина на самом деле не готов к переговорам с Украиной. Он не собирается обсуждать прекращение войны. Это подтверждают его действия. Об этом пишет издание USA Today.

По словам Кирби, Путин не показал никаких признаков того, что он на самом деле готов положить конец войне с Украиной. Он также заявил, что Кремлю следовало бы вывести войска с территории Украины и прекратить обстреливать ее энергетическую инфраструктуру ракетами и дронами-камикадзе.

"Действия говорят громче слов. И их действия отражают мрачную решимость продолжать убивать украинцев", — сказал Кирби.

Также издание пишет, что президент США Джо Байден заявил, что готов связаться с Путиным, если он действительно готов говорить о прекращении войны. Однако планов на встречу с ним у американского лидера нет.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля якобы готов к переговорам. Однако пожаловался на то, что Штаты не признают в качестве "новых российских территорий" оккупированные войсками РФ части Украины.

Ранее Фокус писал, что росСМИ рассказали о готовящейся атаке ВС РФ с севера Украины. Источник "Новой Газеты. Европа" рассказывает, что прорыв российских войск из Беларуси будет сопровождаться наступлением на Бахмут, Славянск и Краматорск. Путину преподносят такой план как новый блицкриг.

Еще сообщалось, что Путин поговорил по телефону с Шольцем об ударах по Украине. Беседа двух лидеров продолжалась в течение часа. Глава Кремля назвал политику Берлина в отношении Украины "деструктивной". Немецкий канцлер, в свою очередь, осудил российские обстрелы гражданской инфраструктуры.