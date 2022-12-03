"Рішучість вбивати українців": у Білому домі розповіли про справжні плани Путіна

В адміністрації президента США вважають, що главі Кремля потрібно відвести війська з території України, а також припинити обстрілювати її територію ракетами.

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Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент РФ Володимир Путіна насправді не готовий до переговорів із Україною. Він не збирається обговорювати припинення війни. Це підтверджують його дії. Про це пише видання USA Today.

За словами Кірбі, Путін не показав жодних ознак того, що він насправді готовий покласти край війні з Україною. Він також заявив, що Кремлю слід було б вивести війська з території України та припинити обстрілювати її енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами-камікадзе.

"Дії говорять голосніше за слова. І їхні дії відображають похмуру рішучість продовжувати вбивати українців", — сказав Кірбі.

Також видання пише, що президент США Джо Байден заявив, що готовий зв'язатися з Путіним, якщо він справді готовий говорити про припинення війни. Проте планів на зустріч із ним американський лідер не має.

Нагадаємо, що раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава Кремля нібито готовий до переговорів. Однак поскаржився на те, що Штати не визнають "новими російськими територіями" окуповані військами РФ частини України.

Раніше Фокус писав, що росЗМІ розповіли про підготовку атаки ЗС РФ з півночі України. Джерело "Нової Газети. Європа" розповідає, що прорив російських військ з Білорусі супроводжуватиметься наступом на Бахмут, Слов'янськ та Краматорськ. Путіну подають такий план як новий бліцкриг.

Ще повідомлялося, що Путін поговорив телефоном із Шольцем про удари по Україні. Розмова двох лідерів тривала упродовж години. Глава Кремля назвав політику Берліна щодо України "деструктивною". Німецький канцлер, у свою чергу, засудив російський обстріл цивільної інфраструктури.