"Залежить від багатьох факторів": у Зеленського розповіли, коли може закінчитися війна з РФ

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що у росіян майже не залишилося ресурсів із погляду ведення війни як такої. Однак у Кремлі не розуміють, що відбувається, і не бачать інших виходів, як спалити свою країну до кінця.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що закінчення війни з Росією залежить від цілої низки чинників. Але якщо говорити лише про психологію та математику бойових дій, то війна має завершитися навесні-літом 2023 року. Про це він розповів у коментарі агентству "РБК-Україна".

"Це (закінчення війни — ред.) залежить від багатьох чинників: математичних, психологічних, психоемоційних, зовнішньополітичних і внутрішньополітичних, зокрема і в країні-агресорі", — вважає український політик.

За словами Подоляка, для прогнозів треба враховувати ресурсну виснаженість Росії та постійний міжнародний тиск за допомогою санкцій. Все це призводить до того, що РФ стає країною-ізгоєм, упевнений він. Навіть ті держави, які нещодавно були союзниками Москви, тепер намагаються дистанціюватися від агресора.

У результаті Росії майже не залишилося ресурсів з погляду ведення війни як такої.

"Окрім двох ресурсів: жива сила, тобто мобілізовані, які є безправними, і це проблема, бо Росія фізично витрачає своїх людей, незалежно від досвіду, навичок, здоров'я тощо. Другий ресурс — це дуболомство вищого політичного керівництва РФ", — коментує Подоляк.

Він наголошує, що у Кремлі погано розуміють, що відбувається, і не бачать інших виходів, окрім як спалити свою країну до кінця. Москва просто не може приймати антикризові рішення.

"Між тим, якщо ми говоримо про психологію і математику війни, то фіналізація війни — це весна-літо наступного року", — резюмував він.

Нагадаємо, офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент РФ Володимир Путіна насправді не готовий до переговорів з Україною. Глава Кремля не збирається обговорювати припинення війни.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про намір зміцнити українську систему ППО. З цією метою Британія надала Україні пакет допомоги на 50 мільйонів фунтів стерлінгів.