Мобилизация после Нового года: в Минобороны разъяснили ситуацию

По словам замминистра обороны Анны Маляр, продолжение мобилизации зависит от хода войны и любые прогнозы в этом плане будут некорректными.

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Информация о том, что сразу после празднования Нового года в Украине начнется мобилизация не соответствует действительности. Об этом заместительница министра обороны Украины Анна Маляр написала на своей официальной странице в Фейсбуке.

"Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации — это неправда, которую слепо распространяют даже не проверяя первоисточник", — подчеркнула Маляр.

Замминистра обороны добавила, что некоторые СМИ превратно истолковали ее комментарий о ход военных действий и возможной мобилизации, который она сделала 13 декабря в эфире телепрограммы "Ночная стража".

По словам Маляр, продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны.

"Мобилизацию объявляет своим указом президент. Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается указамипрезидента из-за продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией России против Украины", — напомнила она.

Маляр также добавила, что мобилизационные потребности (количество) зависят от нескольких факторов. И такую потребность рассчитывают военные.

Напомним, ранее в Минобороны Украины рассказали, от чего будет зависеть мобилизация в 2023 году. По словам Анны Маляр, Вооруженным силам нужно заменять тех, кто погиб на фронте или получил ранения. Кроме того, необходима ротация военных, которые воюют сейчас.

Ранее Анна Маляр уже рассказывала, что украинцам надо быть готовым к тому, что в стране пройдет новая волна мобилизации. По словам замминистра обороны, ведомство допускает разные сценарии развития событий.