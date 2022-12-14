Мобілізація після Нового року: у Міноборони роз'яснили ситуацію

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, продовження мобілізації залежить від ходу війни і будь-які прогнози у цьому плані будуть некоректними.

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Інформація про те, що одразу після святкування Нового року в Україні розпочнеться мобілізація не відповідає дійсності. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

"Якщо ви бачите сьогодні заголовки про нібито анонсовану мобілізацію — це неправда, яку сліпо поширюють навіть не перевіряючи першоджерело", — підкреслила Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що деякі ЗМІ хибно витлумачили її коментар про хід воєнних дій і можливу мобілізацію, який вона зробила 13 грудня в ефірі телепрограми "Нічна варта".

За словами Маляр, продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут прогнози некоректні.

"Мобілізацію оголошує своїм Указом Президент. Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами Президента через триваючу широкомасштабну збройну агресію росії проти України", — нагадала вона.

Маляр також додала, що мобілізаційні потреби (кількість) залежать від кількох факторів. І таку потребу розраховують військові.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України розповіли, від чого залежатиме мобілізація у 2023 році. За словами Ганни Маляр, Збройним силам потрібно заміняти тих, хто загинув на фронті чи отримав поранення. Крім того, потрібна ротація військових, які воюють зараз.

Раніше Ганна Маляр уже розповідала, що українцям треба бути готовими до того, що в країні пройде нова хвиля мобілізації. За словами заступниці міністра оборони, відомство допускає різні сценарії розвитку подій.