Украинская армия получила 120-мм мины "Ахмед" из Судана (фото)

Официально о поставках из африканской страны не сообщалось. Поэтому вероятно, что их закупила третья страна для передачи Украине.

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Вооруженные силы Украины получили на вооружение минометные снаряды Ahmed из Судана. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Украина получает боеприпасы отовсюду, где их только можно купить. Раньше были замечены иранские боеприпасы, теперь в сети опубликовали фото суданских 120-мм мин компании Military Industry Corporation Sudan. На фото показали ящики от боеприпасов, характерных именно для суданских боеприпасов. Также на ящиках видна надпись 116 — это означает принадлежность к 116-ому рабочему цеху производства под номером А10.

[ + – ] Суданские мины

Авторы сравнили фото украинских военных и фото из Судана за 2016 год.

[ + – ] Суданские боеприпасы в ВСУ [ + – ] Боеприпасы, но в Судане, 2016 год

О поставках боеприпасов из Судана не сообщалось. Поэтому аналитики предполагают, что их могла купить какая-то третья страна специально для украинской армии. Обычно Судан экспортировал свои боеприпасы в соседние страны Африки.

Напомним, США планируют передать Украине оборудование JDAM для создания умных авиабомб.

Ранее в МИД Литвы заявили, что ВСУ могут столкнуться с дефицитом боеприпасов так как советские запасы заканчиваются. Западные страны должны передать украинской армии современное вооружение.