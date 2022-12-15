Українська армія отримала 120-мм міни "Ахмед" із Судану (фото)

Офіційно про постачання з африканської країни не повідомлялося. Тому, ймовірно, їх закупила третя країна для передачі Україні.

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Збройні Сили України отримали на озброєння мінометні снаряди Ahmed із Судану. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Україна отримує боєприпаси звідусіль, де їх можна купити. Раніше помітили іранські боєприпаси, тепер у мережі опублікували фото суданських 120-мм мін компанії Military Industry Corporation Sudan. На фото показали ящики від боєприпасів, характерних для суданських боєприпасів. Також на ящиках видно напис 116 — це означає належність до 116-го робочого цеху виробництва під номером А10.

[ + – ] Суданські міни

Автори порівняли фото українських військових та фото із Судану за 2016 рік.

[ + – ] Суданські боєприпаси у ЗСУ [ + – ] Боєприпаси, але в Судані, 2016 рік

Про постачання боєприпасів із Судану не повідомлялося. Тому аналітики вважають, що їх могла купити якась третя країна спеціально для української армії. Зазвичай Судан експортував свої боєприпаси до сусідніх країн Африки.

Нагадаємо, США планують передати Україні обладнання JDAM для створення розумних авіабомб.

Раніше в МЗС Литви заявили, що ЗСУ можуть зіткнутися з дефіцитом боєприпасів, оскільки радянські запаси закінчуються. Західні країни мають передати українській армії сучасне озброєння.