Дозволить робити розумні бомби: США хочуть передати обладнання для покращення боєприпасів, — ЗМІ

Журналісти з'ясували, що Сполучені Штати надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму близько 20 мільярдів доларів.

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Адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби". Вони можуть з високим ступенем точності вражати цілі. Про це пише видання The Washington Post.

Видання пише, що комплект включають пристрої глобального позиціювання для підвищення точності і можуть бути прикріплені до різних видів боєприпасів. У Пентагоні такі системи називають JDAM.

За словами журналістів, постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні відобразити російські сили, що вторглися. Кремль гнівно реагує на військову допомогу Заходу Україні, висуваючи погано завуальовані погрози застосувати ядерну зброю. З цієї причини адміністрація Байдена прагнула обережно діяти при затвердженні нових можливостей, які Росія може розглядати як ескалацію.

Повідомляється, що на сьогодні Сполучені Штати надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму близько 20 мільярдів доларів з моменту початку вторгнення 24 лютого.

JDAM

Комплект обладнання на основі технології GPS або JDAM дозволяє переробляти вільнопадаючі бомби в коректовані боєприпаси. Є комплектом з крил, які прикріплюються до різних частин боєприпасу. У комплект входить навігаційний комп'ютер із навігаційним обладнанням.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ назвали умову, за якої Байден погодиться передати Patriot Україні. Система ППО Patriot дуже ефективна, проте для її використання потрібна хороша підготовка, яка може зайняти місяці. Наразі Пентагон думає над планом навчання українських військових.

Ще нагадаємо, що у посольстві РФ відреагували на плани США поставити Україні Patriot. За словами британського військового аналітика, США подають чіткий сигнал Росії, коли кажуть, що готові передати Україні Patriot.

Також повідомлялося, що у Зеленського озвучили втрати РФ з початку війни.