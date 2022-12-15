ВСУ пошли в атаку на одном из направлений на Донбассе: продвинулись на 1,5 км, — Генштаб

Представитель командования Алексей Громов рассказал, что успешное наступление украинской армии заставило российских властей изменить планы по оккупации Украины. Сейчас цель РФ — захватить Донецкую и Луганскую области.

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Вооруженные силы Украины совершили успешную контратаку на Донбассе, а именно в Донецкой области. Об этом рассказал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов в ходе брифинга.

Сообщается, что украинские военные пошли в наступление в районе населенного пункта Диброва. В результате чего продвинулись на 1,5 километра.

"В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Дибровы", — заявил Громов.

Отметим, что населенный пункт Диброва расположен в Лиманском районе.

В то же время российские войска ведут наступление на других направлениях на Донбассе. Не достигнув успехов в наступлении на Белогоровку, оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское.

Кроме того, ВС РФ продолжают наступление на Бахмутском направлении. Там захватчики пытались штурмовать Яковлевку, Соледар, Бахмут, Опытное, Майорск и другие населенные пункты. Россияне пытаются окружить и взять под контроль Бахмут.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях украинские силы обороны сдерживали наступление оккупантов.

Алексей Громов также рассказал, что успешное контрнаступление украинских войск заставило изменить планы российских властей по оккупации Украины. По его словам, сейчас РФ поставила стратегическую цель полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

"Учитывая успехи наших войск на Харьковском и Херсонском направлениях, военно-политическое руководство РФ было вынуждено внести соответствующие изменения в свои оперативные планы по захвату Украины", — сказал он.

Напомним, 14 декабря глава Луганской ОВА рассказал, что ВСУ освободили уже 13 населенных пунктов в Луганской области. Он выразил надежду, что Генштаб к Новому году "порадует" украинцев новостями из Кременной и Сватово.

15 декабря аналитики из Института изучения войны рассказали, что ВС РФ могут начать масштабное наступление в западной части Донецкой области. В ведомстве добавили, что россияне могут закрепить свой успех в районах Угледара и Павловки, стараясь полностью захватить Донецкую область.