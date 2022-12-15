ЗСУ пішли в атаку на одному з напрямків на Донбасі: просунулися на 1,5 км, — Генштаб

Представник командування Олексій Громов розповів, що успішний наступ української армії змусив російську владу змінити плани щодо окупації України. Наразі ціль РФ — захопити Донецьку та Луганську області.

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Збройні Сили України здійснили успішну контратаку на Донбасі, а саме на Донеччині. Про це розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов під час брифінгу.

Повідомляється, що українські військові пішли в наступ у районі населеного пункту Діброва. Внаслідок чого просунулися на 1,5 кілометра.

"Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброви", — заявив Громов.

Зазначимо, що населений пункт Діброва розташований у Лиманському районі.

Водночас російські війська ведуть наступ на інших напрямках на Донбасі. Не досягнувши успіхів у наступі на Білогорівку, окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у районі населеного пункту Верхньокам'янське.

Крім того, ЗС РФ продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Там загарбники намагалися штурмувати Яківну, Соледар, Бахмут, Опитне, Майорськ та інші населені пункти. Росіяни намагаються оточити та взяти під контроль Бахмут.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках українські сили оборони стримували наступ окупантів.

Олексій Громов також розповів, що успішний контрнаступ українських військ змусив змінити плани російської влади щодо окупації України. За його словами, зараз РФ поставила стратегічну ціль повністю захопити Донецьку та Луганську області.

"Враховуючи успіхи наших військ на Харківському та Херсонському напрямах, військово-політичне керівництво РФ було змушене внести відповідні зміни до своїх оперативних планів щодо захоплення України", — сказав він.

Нагадаємо, 14 грудня голова Луганської ОВА розповів, що ЗСУ звільнили вже 13 населених пунктів у Луганській області. Він висловив сподівання, що Генштаб до Нового року "порадує" українців новинами з Кремінної та Сватового.

15 грудня аналітики з Інституту вивчення війни розповіли, що ЗС РФ можуть розпочати масштабний наступ у західній частині Донецької області. У відомстві додали, що росіяни можуть закріпити свій успіх у районах Вугледару та Павлівки, намагаючись повністю захопити Донецьку область.