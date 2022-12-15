Такого, как в РФ не будет: в Генштабе рассказали, как проходит мобилизация в Украине (видео)

Сейчас призыв на фронт продолжается для доукомплектации существующих и создания новых подразделений ВСУ. Однако все мероприятия проводятся по плану и сумбурности в этом процессе не будет.

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В Украине масштабная мобилизация граждан проходила в начала вторжение России. Сейчас она проводится планово, а в этом процессе не будет внезапности, как это было в РФ. Об этом рассказал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов в ходе брифинга.

"У нас массовая мобилизация была в начале войны. В дальнейшем в течение всех месяцев отражения российской агрессии меры мобилизации у нас проводятся, но проводятся планово. У нас не было такого, как противник отмобилизовал 300 тысяч", — отметил представитель командования.

Он объяснил, что призыв на войну в Украине продолжается для доукомплектации существующих и создания новых подразделений Вооруженных сил. Однако все мероприятия проводятся по плану и сумбурности в этом процессе не будет.

В Генштабе также не исключают новой волны мобилизации в России в январе следующего года, чтобы доукомплектовать свои силы и все же попытаться захватить Украину. Алексей Громов рассказал, что на тот момент РФ завершит призыв россиян на срочную службу.

Напомним, 14 декабря замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что новая волна мобилизации в следующем году будет зависеть от ситуации на фронте. По ее словам, По словам ВСУ нужно заменять тех, кто погиб на фронте или получил ранения. Кроме того, необходима ротация военных, которые воюют сейчас.

14 декабря советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что Россия потеряла в живой силе по меньшей мере 100 тысяч солдат. Он отметил, что российская армия пытается восполнить свои силы за счет мобилизации заключенных.