Такого, як в РФ не буде: у Генштабі розповіли, як відбувається мобілізація в Україні (відео)

Наразі призов на фронт триває для доукомплектації наявних і створення нових підрозділів ЗСУ. Однак усі заходи проводяться за планом і сумбурності в цьому процесі не буде.

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В Україні масштабна мобілізація громадян проходила на початку вторгнення Росії. Наразі вона проводиться планово, а в цьому процесі не буде раптовості, як це було в РФ. Про це розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов у процесі брифінгу.

"У нас масова мобілізація була на початку війни. Надалі протягом усіх місяців відбиття російської агресії заходи мобілізації у нас проводяться, але проводяться планово. У нас не було такого, як противник відмобілізував 300 тисяч", — зазначив представник командування.

Він пояснив, що призов на війну в Україні продовжується для доукомплектації наявних і створення нових підрозділів Збройних сил. Однак усі заходи проводяться за планом і сумбурності в цьому процесі не буде.

У Генштабі також не заперечують нової хвилі мобілізації в Росії в січні наступного року, щоб доукомплектувати свої сили і все ж таки спробувати захопити Україну. Олексій Громов розповів, що на той момент РФ завершить призов росіян на строкову службу.

Нагадаємо, 14 грудня заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що нова хвиля мобілізації наступного року залежатиме від ситуації на фронті. Крім цього, за її словами, ЗСУ необхідно замінити тих українських військових, хто загинув на фронті, а також тих, хто зазнав поранень. Однак є ще потреба в ротації для військовослужбовців, які нині воюють.

14 грудня радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що Росія втратила в живій силі щонайменше 100 тисяч солдат. Він наголосив, що російська армія намагається заповнити свої сили за рахунок мобілізації ув'язнених.