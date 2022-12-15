"Следующие полгода станут решающими": Зеленский назвал основные задачи на войне с РФ (видео)

Президент обратился к европейским политикам и заявил, что необходимо остановить энергетический террор РФ, усилить оборонную помощь Киеву и усилить дипломатию, в частности, поддержать украинскую формулу мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие полгода войны с Россией станут решающими. Этот период будет требовать от всех еще больше усилий, чем предыдущие месяцы российского вторжения. Об этом он сообщил во время своего выступления перед Европейским советом.

По его словам, мишень России не только Украина, но и другие страны. Глава государства отметил, что сейчас первоочередная задача — предпринять все усилия, чтобы энергетический террор России потерпел поражения.

Также Зеленский призвал европейских политиков поддержать зимнюю стойкость для нашей страны и продолжать делать все, чтобы Украина могла поддерживать энергообеспечение для своих граждан.

Президент также отметил, что оборонная поддержка ВСУ должна быть не меньшей, чем она была на протяжении года. По его словам, Украина нуждается в более современном вооружении и в большем объеме. Он отметил, что это касается противовоздушной и противоракетной обороны, а также современных танков, более дальнобойных артиллерийских и ракетных систем, которые могли бы ускорить окончание российского вторжения.

Владимир Зеленский также заявил, что важным аспектом в войне с Россией является дипломатия. Президент призвал страны ЕС поддержать украинскую формулу мира. Он отметил, что ее элементы могут быть реализованы уже в следующем году.

"Верю, что все акцентированное мной сегодня будет реализовано. Потому что для Украины и Европы, когда мы вместе, нет ничего невозможного. Любой террор мы победим, любые наши общие задачи — реализуем", — подытожил президент.

Напомним, 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ может повторить наступление на Киев в январе или марте 2023 года. По его словам, Кремль планирует бросить на войну еще около 200 тысяч солдат.

14 декабря советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что война в Украине должна закончится весной или летом следующего года. Он считает, что у россиян почти не осталось ресурсов с точки зрения ведения войны как таковой.