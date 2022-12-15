"Наступні пів року стануть вирішальними": Зеленський назвав основні завдання на війні з РФ (відео)

Президент звернувся до європейських політиків і заявив, що необхідно зупинити енергетичний терор РФ, посилити оборонну допомогу Києву та посилити дипломатію, зокрема підтримати українську формулу миру.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні пів року війни з Росією стануть вирішальними. Цей період вимагатиме від усіх ще більших зусиль, ніж попередні місяці російського вторгнення. Про це він повідомив під час свого виступу перед Європейською радою.

За його словами, мета Росії не лише Україна, а й інші країни. Глава держави зазначив, що зараз першочергове завдання — докласти всіх зусиль, щоб енергетичний терор Росії зазнав поразки.

Також Зеленський закликав європейських політиків підтримати зимову стійкість для нашої країни та продовжувати робити все, щоб Україна могла підтримувати енергозабезпечення для своїх громадян.

Президент також зазначив, що оборонна підтримка ЗСУ має бути не меншою, ніж вона була протягом року. За його словами, Україна потребує більш сучасного озброєння та в більшому обсязі. Він зазначив, що це стосується протиповітряної та протиракетної оборони, а також сучасних танків, більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, які могли б прискорити закінчення російського вторгнення.

Володимир Зеленський також заявив, що важливим аспектом у війні із Росією є дипломатія. Президент закликав країни ЄС підтримати українську формулу світу. Він зазначив, що її елементи можуть бути реалізовані вже в наступному році.

"Вірю, що все акцентоване мною сьогодні буде реалізовано. Тому що для України та Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь-який терор ми переможемо, будь-які наші спільні завдання — реалізуємо", — підсумував президент.

Нагадаємо, 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ може повторити наступ на Київ у січні чи березні 2023 року. За його словами, Кремль планує кинути на війну ще майже 200 тисяч солдат.

14 грудня радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що війна в Україні має закінчитися навесні чи влітку наступного року. Він вважає, що в росіян майже не залишилося ресурсів з погляду ведення війни як такої.