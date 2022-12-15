Отдал оккупантам заводы: СБУ ищет главу райсовета в Запорожской области

По данным силовиков, украинский чиновник Сергей Калашник действовал по указке Кремля — и перестроил украинские предприятия пищевой и химической промышленности таким образом, чтобы они работали для страны-агрессора.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в сотрудничестве с оккупантами Сергею Калашнику, который ранее возглавлял Пологовский районный совет Запорожской области. Калашник был был также членом запрещенной партии ОПЗЖ. Об этом сообщает пресс-служба CБУ в Telegram.

По версии следствия, бывший украинский чиновник после того, как войска РФ оккупировали часть области, оказывал им поддержку, в частности, передал в пользование оккупантов заводы пищевой и химической промышленности Запорожской области.

Сообщается, что, используя свои должностные возможности, Калашник действовал по указке Кремля — и перестроил украинские предприятия таким образом, чтобы они работали для страны-агрессора.

"В первую очередь врага интересовали крупные объекты химической и пищевой индустрии, — говорится в сообщении. — Именно их мощности Москва планировала использовать для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок РФ".

Экс-глава Пологовского райсовета обязал предпринимателей пройти перерегистрацию в организованной россиянами "военно-гражданской администрации".

По данным силовиков, Калашник заставлял руководителей украинских компаний платить "налоги" в бюджет РФ и поставлять им продукцию.

В адрес тех, кто отказался бы выполнять подобные распоряжения, звучали угрозы преследованием и расправой со стороны карательных органов оккупантов.

Сергея Калашника активно использовали росСМИ, в частности он появлялся в сюжетах режиссера Ивана Охлобыстина — одного из рупоров российской пропаганды.

Калашник находится на временно оккупированной территории Украины. СБУ известно его местонахождение, проводятся мероприятия, чтобы привлечь подозреваемого к ответственности.

Напомним, что в Скадовске произошел взрыв автомобиля заместителя коллаборанта Сальдо. По данным журналистов, этот случай имел место примерно в 13 часов. Мужчина с ранениями был доставлен в больницу.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ идентифицировала коллаборантов в Луганской области. Сообщается, что одна из подозреваемых организовывала "референдум" о присоединения украинских территорий, другая же участвовала в разработке "Минских соглашений".