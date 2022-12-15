Віддав окупантам заводи: СБУ шукає голову райради у Запорізькій області

За даними силовиків, український чиновник Сергій Калашник діяв за вказівкою Кремля і перебудував українські підприємства харчової та хімічної промисловості таким чином, щоб вони працювали для країни-агресора.

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Служба безпеки України повідомила про підозру у співпраці з окупантами Сергію Калашнику, який раніше очолював Пологівську районну раду Запорізької області. Калашник був також членом забороненої партії ОПЗЖ. Про це повідомляє пресслужба CБУ у Telegram.

За версією слідства, колишній український чиновник після того, як війська РФ окупували частину області, надавав їм підтримку, зокрема передав у користування окупантів заводи харчової та хімічної промисловості Запорізької області.

Повідомляється, що, використовуючи свої посадові можливості, Калашник діяв за вказівкою Кремля і перебудував українські підприємства таким чином, щоб вони працювали для країни-агресора.

"Насамперед ворога цікавили великі об'єкти хімічної та харчової індустрії, — йдеться у повідомленні. Саме їх потужності Москва планувала використовувати для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та військових угруповань РФ".

Екс-глава Пологівської райради зобов'язав підприємців пройти перереєстрацію до організованої росіянами "військово-цивільної адміністрації".

За даними силовиків, Калашник змушував керівників українських компаній платити "податки" до бюджету РФ та постачати їм продукцію.

На адресу тих, хто відмовився б виконувати такі розпорядження, звучали погрози переслідування та розправи з боку каральних органів окупантів.

Сергія Калашника активно використовували росЗМІ, зокрема, він з'являвся в сюжетах режисера Івана Охлобистіна — одного з рупорів російської пропаганди.

Калашник знаходиться на тимчасово окупованій території України. СБУ відоме його місцезнаходження, проводяться заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності.

Нагадаємо, що у Скадовську стався вибух автомобіля заступника колаборанта Сальдо. За даними журналістів, цей випадок стався риблизно о 13 годині. Чоловік із пораненнями був доставлений до лікарні.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ ідентифікувала колаборантів у Луганській області. Повідомляється, що одна з підозрюваних організовувала "референдум" про приєднання українських територій, інша ж брала участь у розробці "Мінських угод".