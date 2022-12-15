ВС РФ обстреляли предприятие ДТЭК: какая там ситуация сейчас

Атака на предприятие критической инфраструктуры в результате привела к тому, что без тепла остался целый регион.

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В четверг, 15 декабря, российские военные обстреляли объект энергетической инфраструктуры, который принадлежит ДТЭК. Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале ДТЭК.

"Сегодня, 15 декабря, враг совершил очередной массированный обстрел энергетического предприятия. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и погибших во время атаки ВС РФ на объект энергетической инфраструктуры пока нет.

В пресс-службе предприятия также сообщили, что в настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. А остановка в свою очередь привела к ограничениям теплоснабжения в регионе.

В компании подчеркнули, что энергетики уже оперативно начали ликвидацию последствий. По соображениям безопасности локацию, на которой размещен объект, не называют.

В "ДТЭК" также сообщили, что с сентября по декабрь энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" подверглись уже 19 террористическим атакам России. В результате 24 энергетики были ранены, трое погибли.

Напомним, энергетики рассказали, где самая сложная ситуация со светом. В компании "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в энергетике все еще сложная из-за большого количества повреждений инфраструктуры.

Кроме того, в "Укрэнерго" сообщали, что плохая погода усложняет ремонт энергообъектов. Сильный ветер, морозы и мокрый снег влияют на работу высоковольтных и распределительных сетей.