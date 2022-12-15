ЗС РФ обстріляли підприємство ДТЕК: яка там ситуація зараз

Атака на підприємство критичної інфраструктури призвела до того, що без тепла залишився цілий регіон.

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У четвер, 15 грудня, російські військові обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, що належить ДТЕК. Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі ДТЕК.

"Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання", — йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих та загиблих під час атаки ЗС РФ на об'єкт енергетичної інфраструктури поки що немає.

У пресслужбі підприємства також повідомили, що наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. А зупинка у свою чергу призвела до обмежень теплопостачання у регіоні.

У компанії наголосили, що енергетики вже оперативно розпочали ліквідацію наслідків. З міркувань безпеки локацію, де розміщено об'єкт, не називають.

У "ДТЕК" також повідомили, що з вересня по грудень енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" зазнали вже 19 терористичних атак Росії. В результаті 24 енергетики було поранено, троє загинули.

Нагадаємо, енергетики розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом. У компанії "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергетиці все ще складна через велику кількість пошкоджень інфраструктури.

Крім того, в "Укренерго" повідомляли, що погана погода ускладнює ремонт енергооб'єктів. Сильний вітер, морози та мокрий сніг впливають на роботу високовольтних та розподільчих мереж.