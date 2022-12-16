"Грозит катастрофа": глава "Сбера" и Центробанка РФ пытались отговорить Путина от войны, — FT

По информации журналистов, финансовые руководители России предупреждали Путина о катастрофических последствиях для экономики из-за эскалации вокруг Украины. Однако он не послушал их, а о начале вторжения они узнали 24 февраля.

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За месяц до полномасштабного вторжения России глава российского Центрального банка Эльвира Набиуллина и глава крупнейшего российского банка "Сбер" Герман Греф встретились с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы предупредить о "катастрофических последствиях" для экономики из-за эскалации вокруг Украины и вероятных санкций Запада. Однако переубедить его не удалось. Об этом сообщает американское издание Financial Times со ссылкой на источники.

Чего опасались финансисты?

По информации журналистов, за месяц до начала полномасштабной войны Набиуллина и Греф приехали в резиденцию российского президента в Ново-Огарево, чтобы представить 39-страничную презентацию о "катастрофических последствиях" дальнейшего обострения в Украине.

Они предупредили российского президента, что "жесткие санкции" вызовут панику на финансовых рынках и могут отбросить экономику на десятилетия назад. Кроме того, предполагалось, что ВВП РФ за два года может упасть на 30%, а инфляция вынудит Центробанк поднять ключевую ставку до 35%, что сократило бы доходы на одну пятую. Также Набиуллина и Греф опасались, что качество жизни россиян будет на уровне развивающихся стран, потому что ограничения на импорт лишат их предметов первой необходимости.

Как отреагировал Путин?

По словам источников журналистов, во время доклада Владимир Путин прервал Германа Грефа и спросил, что РФ должна сделать, чтобы избежать катастрофических последствий. Однако приехавшие на встречу технократы не смогли заставить себя ответить, что ему грозит "геополитическая катастрофа".

Собеседник рассказал изданию, что они покинули встречу, так и не поняв, что именно планирует Путин и принял ли он их послание к сведению.

"Они были достаточно смелы, чтобы попросить большого человека о встрече. Но они не смогли передать послание. Они не смогли дать единственный ответ", — говорит он.

Как участники встречи узнали о начале большой войны?

По информации журналистов, Эльвира Набиуллина и Герман Греф узнали о решении начать "спецоперацию" в Украине, как и весь мир: по телевизору. То, что Путин не прислушался к предупреждениям, повергло их в ужас и состояние полного шока.

Спустя четыре дня после начала вторжения глава Кремля провел встречу с чиновниками, сидя на противоположном конце стола от них. Набиуллина пришла на эту встречу в черном и без традиционной броши на одежде.

Однако вместо того, чтобы порвать с Путиным, технократы закрепили свою роль его помощников, используя свой опыт и инструменты, чтобы смягчить удар западных санкций и удержать российскую экономику военного времени.

"Экономическая команда действительно спасла его. Вот почему он держит их рядом. Если бы "силовики" контролировали экономику, падение ВВП действительно составило бы 10-15 процентов", — говорит бывший российский чиновник.

Что делали Набиуллина и Греф?

После этого глава ЦБ РФ приступила к "демонтажу собственного наследия". Россия ввела валютный контроль. Ранее Набиуллина говорила что такая мера заставит ее уйти в отставку.

"Мы разрушили все, что построили за 10 лет", — говорит знакомый с ней собеседник.

Однако ее команде удалось удержать российскую экономику от худших прогнозов.

Больше всех итогами встречи с Путиным оказался расстроен Греф.

"Он человек мира. Он любил посещать форумы, конференции и совещания. Он все время был в Кремниевой долине. Он дружил с Джеком Ма (глава Alibaba, — ред.). А теперь он изгой", — говорит бывший руководитель, работавший с главой "Сбера".

Однако уходить со своей должности, он, видимо не собирается. По словам собеседников, после того как его мечта о создании "экосистемы" финансовых услуг мирового уровня была разрушена войной, Греф еще больше отступил от своих угасающих амбиций. Он потребовал, чтобы его руководители переключились на создание "метавселенной".

Санкции затруднят эту задачу, но Греф заявил, что хочет принять вызов.

"Жизнь стала более яркой, красочной и интересной. Похоже, что в ближайшие годы она будет еще интереснее", — сказал Греф в ноябре на дискуссии вместе с Набиуллиной.

Напомним, 13 декабря СМИ писали, что РФ продолжит покупать американские микрочипы в обход санкций. С момента полномасштабной войны в Украине, сумма импорта полупроводников и микрочипов в Россию стремительно выросла.

9 декабря в Минэкономики Украины рассказали, что по итогам года ВВП страны упадет на 41%.