"Загрожує катастрофа": глава "Сберу" та Центробанку РФ намагалися відмовити Путіна від війни, — FT

За інформацією журналістів, фінансові керівники Росії попереджали Путіна про катастрофічні наслідки для економіки через ескалацію навколо України. Однак він не послухав їх, а про початок вторгнення вони дізналися 24 лютого.

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За місяць до повномасштабного вторгнення Росії голова російського Центрального банку Ельвіра Набіулліна та голова найбільшого російського банку "Сбер" Герман Греф зустрілися з главою Кремля Володимиром Путіним, щоб попередити про "катастрофічні наслідки" для економіки через ескалацію навколо України та ймовірні санкції Заходу. Однак переконати його не вдалося. Про це повідомляє американське видання Financial Times із посиланням на джерела.

Чого боялися фінансисти?

За інформацією журналістів, за місяць до початку повномасштабної війни Набіулліна та Греф приїхали до резиденції російського президента в Ново-Огарьові, щоб представити 39-сторінкову презентацію про "катастрофічні наслідки" подальшого загострення в Україні.

Вони попередили російського президента, що жорсткі санкції викличуть паніку на фінансових ринках і можуть відкинути економіку на десятиліття тому. Крім того, передбачалося, що ВВП РФ за два роки може впасти на 30%, а інфляція змусить Центробанк підняти ключову ставку до 35%, що скоротило б доходи одну п'яту. Також Набіулліна і Греф побоювалися, що якість життя росіян буде на рівні країн, що розвиваються, тому що обмеження на імпорт позбавлять їх предметів першої необхідності.

Як відреагував Путін?

За словами джерел журналістів, під час доповіді Володимир Путін перервав Германа Грефа та запитав, що РФ має зробити, щоб уникнути катастрофічних наслідків. Проте технократи, які приїхали на зустріч, не змогли змусити себе відповісти, що йому загрожує "геополітична катастрофа".

Співрозмовник розповів виданню, що вони залишили зустріч, так і не зрозумівши, що саме планує Путін і чи він прийняв їхнє послання до відома.

"Вони були досить сміливими, щоб попросити велику людину про зустріч. Але вони не змогли передати послання. Вони не змогли дати єдиної відповіді", — говорить він.

Як учасники зустрічі дізналися про початок Великої війни?

За інформацією журналістів, Ельвіра Набіулліна та Герман Греф дізналися про рішення розпочати "спецоперацію" в Україні, як і весь світ: через телевізор. Те, що Путін не прислухався до попереджень, викликало жах і стан повного шоку.

Через чотири дні після початку вторгнення глава Кремля провів зустріч із чиновниками, сидячи на протилежному кінці столу від них. Набіулліна прийшла на цю зустріч у чорному та без традиційної брошки на одязі.

Проте замість того, щоб порвати з Путіним, технократи закріпили свою роль його помічників, використовуючи свій досвід та інструменти, щоб пом'якшити удар західних санкцій та утримати російську економіку воєнного часу.

"Економічна команда справді врятувала його. Ось чому він тримає їх поруч. Якби "силовики" контролювали економіку, падіння ВВП справді становило б 10-15 відсотків", — каже колишній російський чиновник.

Що робили Набіулліна та Греф?

Після цього глава ЦБ РФ приступила до "демонтажу власної спадщини". Росія запровадила валютний контроль. Раніше Набіулліна говорила, що такий захід змусить її піти у відставку.

"Ми зруйнували все, що збудували за 10 років", — каже знайомий з нею співрозмовник.

Однак її команді вдалося утримати російську економіку від найгірших прогнозів.

Найбільше підсумками зустрічі з Путіним виявився засмучений Греф.

"Він людина миру. Він любив відвідувати форуми, конференції та наради. Він увесь час був у Кремнієвій долині. Він дружив із Джеком Ма (глава Alibaba, — ред.). А тепер він ізгой", — каже колишній керівник, який працював із головою "Сберу".

Однак йти зі своєї посади, він, мабуть, не збирається. За словами співрозмовників, після того, як його мрія про створення "екосистеми" фінансових послуг світового рівня була зруйнована війною, Греф ще більше відступив від своїх амбіцій, які згасають. Він зажадав, щоб його керівники перейшли на створення "метасвіту".

Санкції ускладнять це завдання, але Греф заявив, що хоче прийняти виклик.

"Життя стало яскравішим, барвистішим і цікавішим. Схоже, що найближчими роками воно буде ще цікавішим", — сказав Греф у листопаді на дискусії разом з Набіуліною.

Нагадаємо, 13 грудня ЗМІ писали, що РФ продовжить купувати американські мікрочипи в обхід санкцій. З моменту повномасштабної війни в Україні сума імпорту напівпровідників і мікрочипів до Росії стрімко зросла.

9 грудня у Мінекономіки України розповіли, що за підсумками року ВВП країни впаде на 41%.