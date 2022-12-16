Результат постоянного урезания бюджета: в Британии оказалось больше конницы, чем танков

В Королевской армии делают ставку на боевой флот и авиацию. Бронетанковые части всегда первыми попадали под сокращение. Для сравнения, ВСУ затрофеили в два раза больше российских танков, чем есть на вооружении Британии.

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В результате многолетних сокращений бюджетов в армии Соединенного Королевства Великобритании оказалось больше лошадей, чем боевых танков. Об этом сообщает польский Defence24.

В Варшаве проходила конференция Globalstate 2022, которая была посвящена вопросам безопасности. Одна из тем была посвящена британской армии и малого количества танков на вооружении.

Великобритания считается одной из самых сильных армий Европы с мощным флотом и воздушными силами. Однако Сухопутные войска в течении многих лет сталкивались с "величайшим врагом" — сокращением бюджета. Это привело к значительному сокращению танков Challenger 2. Сейчас их на вооружении всего 227 единиц, а в дальнейшем станет еще меньше — 148. Танки, которые будут выведены из эксплуатации, будут либо в резерве, либо отправятся на базы хранения. И в Британии даже не планируют проводить переговоров об усилении бронетанковых частей.

[ + – ] Количество лошадей и танков

Дело дошло до того, что в британской армии служит больше лошадей, чем есть Challenger 2 — 492 против 227. Лошади служат в королевском кавалерийском конном полку. Также есть легкие танки семейства CVR-T.

"Числа не обязательно означают, что у нас слишком много лошадей, более вероятно, что цифры означают, что у нас недостаточно танков", — заявил представитель Британской федерации ВС Великобритании.

[ + – ] Танки Challenger 2 одни из самых защищенных в мире

Однако в издании отмечают, что такое положение дел связано еще и с тем, что Британия — это островное государство. Акцент делается на мощном военном флоте и авиации, а не на танках. Проблема механизации армии может привести к тому, что бронетанковые части полностью устранят. БМП Warrior передумали модернизировать в угоду закупки БМП Ajax, которые оказываются очень проблемными и травматичными для бойцов.

Добавим, что по данным Oryx, в российско-украинской войне ВС РФ потеряли уже 1579 танков, а 534 стали трофеями для украинской армии. Это в разы больше, чем общее количество британских танков в королевской армии.

Напомним, в ноябре 2021 сообщалось, что Британия перебросит сотни танков и БМП в Германию в случае войны с РФ.

Также в прошлом году Великобритания показала танк Challenger-3, который должен стать цифровым.