Результат постійного урізання бюджету: у Британії виявилося більше кінноти, ніж танків

У Королівській армії роблять ставку на бойовий флот та авіацію. Бронетанкові частини завжди першими потрапляли під скорочення. Для порівняння, ЗСУ затрофеїли вдвічі більше російських танків, ніж є на озброєнні Британії.

Related video

Внаслідок багаторічних скорочень бюджетів в армії Сполученого Королівства Великобританії виявилося більше коней, ніж бойових танків. Про це повідомляє польська Defence24.

У Варшаві проходила конференція Globalstate 2022, присвячена питанням безпеки. Одна з тем була присвячена британській армії та малій кількості танків на озброєнні.

Великобританія вважається однією з найсильніших армій Європи з потужним флотом та повітряними силами. Однак Сухопутні війська протягом багатьох років стикалися з "найбільшим ворогом" — скороченням бюджету. Це призвело до значного скорочення танків Challenger 2. Наразі їх на озброєнні всього 227 одиниць, а надалі стане ще менше — 148. Танки, які виведуть з експлуатації, будуть або в резерві або вирушать на бази зберігання. І в Британії навіть не планують проводити переговори щодо посилення бронетанкових частин.

[ + – ] Кількість коней та танків

Справа дійшла до того, що в британській армії служить більше коней, ніж Challenger 2 — 492 проти 227. Коні служать у королівському кінному полку. Також є легкі танки сімейства CVR-T.

"Числа не обов'язково означають, що в нас занадто багато коней, імовірніше, що цифри означають, що у нас недостатньо танків", — заявив представник Британської федерації ЗС Великобританії.

[ + – ] Танки Challenger 2 одні з найзахищеніших у світі

Однак у виданні зазначають, що такий стан справ пов'язаний ще й з тим, що Британія — це острівна держава. Акцент робиться на потужному військовому флоті та авіації, а не на танках. Проблема механізації армії може призвести до того, що бронетанкові частини повністю усунуть. БМП Warrior передумали модернізувати для закупівлі БМП Ajax, які виявляються дуже проблемними і травматичними для бійців.

Додамо, що за даними Oryx, у російсько-українській війні ЗС РФ втратили вже 1 579 танків, а 534 стали трофеями для української армії. Це в рази більше, ніж загальна кількість британських танків у королівській армії.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року повідомлялося, що Британія перекине сотні танків і БМП до Німеччини у разі війни з РФ.

Також минулого року Великобританія показала танк Challenger-3, який має стати цифровим.