"Учился 8 месяцев": боец ВСУ раскрыл, как сумел сбить ракету из пулемета (видео)

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат не верит, что ракету можно поразить из РПК, но воины 112-й бригады ТрО доказывают обратное.

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16 декабря боец 112-й бригады териториальной оборони Вооруженных сил Украины Олег Василишин очередью из пулемета сбил крылатую ракету в небе над Киевской областью. Фокус собрал информацию об этом случае.

В пятницу вечером пресс-служба 112 бригады ТрО Киева сообщила в Facebook, что один из бойцов из пулемета поразил ракету, которую российская армия запустила по одному из объектов критической инфраструктуры в столице. После попадания пули ракета изменила траекторию полета и упала в поле, где никому не нанесла вреда.

[ + – ] Пулеметчик ВСУ Олег Василишин с обломком ракеты Фото: Обозреватель

В комментарии телеканалу "Прямой" информацию подтвердил спикер бригады Андрей Коволев. По его словам, метким стрелком оказался 25-летний киевлянин Олег Василишин, который служит в территориальной обороне с 24 февраля. До полномасштабного вторжения российских войск молодой человек работал в книжном магазине и не имел военного опыта, но после нескольких месяцев обучения из обычного ручного пулемета Калашникова (РПК) смог сбить крылатую ракету стоимостью миллионы долларов.

[ + – ] Олег Василишин рассказал, как ему удалось сбить крылатую ракету

Сам Олег Василишин рассказал подробности в интервью "Радио Свобода". Как сообщил военнослужащий, во время воздушной тревоги он поинтересовался у командира, можно ли открывать огонь без приказа и получил разрешение, а спустя несколько минут заметил в небе ракету. Боец тут же взвел затвор пулемета и начал стрелять очередями. Вести огонь на упреждение его учили последние восемь месяцев, хотя это был первый реальный боевой опыт киевлянина.

"Честно говоря, сначала было страшно. Потом я понимаю: ракета лежит, я живой, смотрю, все живые ходят. Смотрю на всех: оказывается живой. Слава Богу!", — поделился впечатлениями Олег.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в беседе с порталом "Новинарня" заявил, что не верит в историю с ракетой, сбитую из стрелкового оружия. По его словам, теоретически крылатую ракету можна сбить из пулемета, но не из ручного пулемета Калашникова, использующего патроны калибра 7,62, а хотя бы из крупнокалиберного ДШК (12,7×108 мм).

"Это нужно быть удачным суперснайпером, стрелять на опережение и так далее. Это один шанс на миллион. "Шахеда" на скорости 150 км/ч сбить очень тяжело, а крылатую ракету на 900 км/ч… Но это уже пошло в люди", — отметил Юрий Игнат.

Ранее писали, как украинский пограничник сбил дрон-камикадзе Shahed из автомата. Беспилотник летел ночью, поэтому бойцам пришлось очень постараться, чтобы хотя бы заметить его. В Госпогранслужбе уверяют, что военнослужащие постоянно тренируются сбивать воздушные цели из стрелкового оружия.

Писали также, какие пулеметы ВСУ могут получить от США для борьбы с БПЛА. Крупнокалиберные Minigun и GAU-19 считаются эффективным оружием против дронов-камикадзе, особенно если оснащены тепловизионными прицелами.