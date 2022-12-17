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Военный Фокус Российско-украинская война

"Учился 8 месяцев": боец ВСУ раскрыл, как сумел сбить ракету из пулемета (видео)

Олег Василишин, всу, война в украине, тро украины
Фото: Скриншот | Боец 112 бригады ТрО Олег Василишин

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат не верит, что ракету можно поразить из РПК, но воины 112-й бригады ТрО доказывают обратное.

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16 декабря боец 112-й бригады териториальной оборони Вооруженных сил Украины Олег Василишин очередью из пулемета сбил крылатую ракету в небе над Киевской областью. Фокус собрал информацию об этом случае.

В пятницу вечером пресс-служба 112 бригады ТрО Киева сообщила в Facebook, что один из бойцов из пулемета поразил ракету, которую российская армия запустила по одному из объектов критической инфраструктуры в столице. После попадания пули ракета изменила траекторию полета и упала в поле, где никому не нанесла вреда.

Олег Василишин Fullscreen
Пулеметчик ВСУ Олег Василишин с обломком ракеты
Фото: Обозреватель

В комментарии телеканалу "Прямой" информацию подтвердил спикер бригады Андрей Коволев. По его словам, метким стрелком оказался 25-летний киевлянин Олег Василишин, который служит в территориальной обороне с 24 февраля. До полномасштабного вторжения российских войск молодой человек работал в книжном магазине и не имел военного опыта, но после нескольких месяцев обучения из обычного ручного пулемета Калашникова (РПК) смог сбить крылатую ракету стоимостью миллионы долларов.

Олег Василишин рассказал, как ему удалось сбить крылатую ракету

Сам Олег Василишин рассказал подробности в интервью "Радио Свобода". Как сообщил военнослужащий, во время воздушной тревоги он поинтересовался у командира, можно ли открывать огонь без приказа и получил разрешение, а спустя несколько минут заметил в небе ракету. Боец тут же взвел затвор пулемета и начал стрелять очередями. Вести огонь на упреждение его учили последние восемь месяцев, хотя это был первый реальный боевой опыт киевлянина.

"Честно говоря, сначала было страшно. Потом я понимаю: ракета лежит, я живой, смотрю, все живые ходят. Смотрю на всех: оказывается живой. Слава Богу!", — поделился впечатлениями Олег.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в беседе с порталом "Новинарня" заявил, что не верит в историю с ракетой, сбитую из стрелкового оружия. По его словам, теоретически крылатую ракету можна сбить из пулемета, но не из ручного пулемета Калашникова, использующего патроны калибра 7,62, а хотя бы из крупнокалиберного ДШК (12,7×108 мм).

"Это нужно быть удачным суперснайпером, стрелять на опережение и так далее. Это один шанс на миллион. "Шахеда" на скорости 150 км/ч сбить очень тяжело, а крылатую ракету на 900 км/ч… Но это уже пошло в люди", — отметил Юрий Игнат.

Ранее писали, как украинский пограничник сбил дрон-камикадзе Shahed из автомата. Беспилотник летел ночью, поэтому бойцам пришлось очень постараться, чтобы хотя бы заметить его. В Госпогранслужбе уверяют, что военнослужащие постоянно тренируются сбивать воздушные цели из стрелкового оружия.

Писали также, какие пулеметы ВСУ могут получить от США для борьбы с БПЛА. Крупнокалиберные Minigun и GAU-19 считаются эффективным оружием против дронов-камикадзе, особенно если оснащены тепловизионными прицелами.