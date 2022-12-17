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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Вчився 8 місяців": боєць ЗСУ розкрив, як зумів збити ракету з кулемета (відео)

Олег Василишин, все, війна в Україні, три україни
Фото: Скриншот | Боєць 112 бригади ТрО Олег Василишин

Речник ВПС України Юрій Ігнат не вірить, що ракету можна вразити з РПК, але воїни 112-ї бригади ТрО доводять протилежне.

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16 грудня боєць 112-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України Олег Василишин чергою з кулемету збив крилату ракету у небі над Київською областю. Фокус зібрав інформацію про цей випадок.

У п'ятницю ввечері пресслужба 112 бригади ТоО Києва повідомила у Facebook, що один із бійців з кулемета вразив ракету, яку російська армія запустила по одному з об'єктів критичної інфраструктури у столиці. Після влучання кулі ракета змінила траєкторію польоту та впала в поле, де нікому не завдала шкоди.

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Кулеметник ЗСУ Олег Василишин з уламком ракети
Фото: Обозреватель

У коментарі телеканалу "Прямий" інформацію підтвердив речник бригади Андрій Коволєв. За його словами, влучним стрільцем виявився 25-річний киянин Олег Василишин, який служить у територіальній обороні з 24 лютого. До повномасштабного вторгнення російських військ молодик працював у книгарні і не мав військового досвіду, але після кількох місяців навчання зі звичайного ручного кулемета Калашнікова (РПК) зміг збити крилату ракету вартістю мільйони доларів.

Олег Василишин розповів, як йому вдалося збити крилату ракету

Сам Олег Василишин розповів подробиці в інтерв'ю "Радіо Свобода". Як повідомив військовослужбовець, під час повітряної тривоги він поцікавився у командира, чи можна відкривати вогонь без наказу та отримав дозвіл, а за кілька хвилин помітив у небі ракету. Боєць одразу ж звів затвор кулемета і почав стріляти чергами. Вести вогонь на попередження його вчили останні вісім місяців, хоч це був перший реальний бойовий досвід киянина.

"Чесно кажучи, спочатку було страшно. Потім я розумію: ракета лежить, я живий, дивлюся, всі живі ходять. Дивлюся на всіх: виявляється живий. Слава Богу! — поділився враженнями Олег.

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у бесіді з порталом "Новинарня" заявив, що не вірить в історію з ракетою, збиту зі стрілецької зброї. За його словами, теоретично крилату ракету можна збити з кулемета, але не з ручного кулемета Калашнікова, який використовує патрони калібру 7,62, а хоча б із великокаліберного ДШК (12,7×108 мм).

"Це потрібно бути вдалим суперснайпером, стріляти на випередження і таке інше. Це один шанс на мільйон. "Шахіда" на швидкості 150 км/год збити дуже важко, а крилату ракету на 900 км/год… Але це вже пішло в люди", — зазначив Юрій Гнат.

Раніше писали, як український прикордонник збив дрон-камікадзе Shahed із автомата. Безпілотник летів уночі, тому бійцям довелося дуже постаратися, аби хоч би помітити його. У Держприкордонслужбі запевняють, що військовослужбовці постійно тренуються збивати повітряні цілі зі стрілецької зброї.

Писали також, які кулемети ЗСУ можуть отримати від США для боротьби з БПЛА. Крупнокаліберні Minigun та GAU-19 вважаються ефективною зброєю проти дронів-камікадзе, особливо якщо оснащені тепловізійними прицілами.