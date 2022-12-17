"Вчився 8 місяців": боєць ЗСУ розкрив, як зумів збити ракету з кулемета (відео)

Речник ВПС України Юрій Ігнат не вірить, що ракету можна вразити з РПК, але воїни 112-ї бригади ТрО доводять протилежне.

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16 грудня боєць 112-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України Олег Василишин чергою з кулемету збив крилату ракету у небі над Київською областю. Фокус зібрав інформацію про цей випадок.

У п'ятницю ввечері пресслужба 112 бригади ТоО Києва повідомила у Facebook, що один із бійців з кулемета вразив ракету, яку російська армія запустила по одному з об'єктів критичної інфраструктури у столиці. Після влучання кулі ракета змінила траєкторію польоту та впала в поле, де нікому не завдала шкоди.

[ + – ] Кулеметник ЗСУ Олег Василишин з уламком ракети Фото: Обозреватель

У коментарі телеканалу "Прямий" інформацію підтвердив речник бригади Андрій Коволєв. За його словами, влучним стрільцем виявився 25-річний киянин Олег Василишин, який служить у територіальній обороні з 24 лютого. До повномасштабного вторгнення російських військ молодик працював у книгарні і не мав військового досвіду, але після кількох місяців навчання зі звичайного ручного кулемета Калашнікова (РПК) зміг збити крилату ракету вартістю мільйони доларів.

[ + – ] Олег Василишин розповів, як йому вдалося збити крилату ракету

Сам Олег Василишин розповів подробиці в інтерв'ю "Радіо Свобода". Як повідомив військовослужбовець, під час повітряної тривоги він поцікавився у командира, чи можна відкривати вогонь без наказу та отримав дозвіл, а за кілька хвилин помітив у небі ракету. Боєць одразу ж звів затвор кулемета і почав стріляти чергами. Вести вогонь на попередження його вчили останні вісім місяців, хоч це був перший реальний бойовий досвід киянина.

"Чесно кажучи, спочатку було страшно. Потім я розумію: ракета лежить, я живий, дивлюся, всі живі ходять. Дивлюся на всіх: виявляється живий. Слава Богу! — поділився враженнями Олег.

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у бесіді з порталом "Новинарня" заявив, що не вірить в історію з ракетою, збиту зі стрілецької зброї. За його словами, теоретично крилату ракету можна збити з кулемета, але не з ручного кулемета Калашнікова, який використовує патрони калібру 7,62, а хоча б із великокаліберного ДШК (12,7×108 мм).

"Це потрібно бути вдалим суперснайпером, стріляти на випередження і таке інше. Це один шанс на мільйон. "Шахіда" на швидкості 150 км/год збити дуже важко, а крилату ракету на 900 км/год… Але це вже пішло в люди", — зазначив Юрій Гнат.

Раніше писали, як український прикордонник збив дрон-камікадзе Shahed із автомата. Безпілотник летів уночі, тому бійцям довелося дуже постаратися, аби хоч би помітити його. У Держприкордонслужбі запевняють, що військовослужбовці постійно тренуються збивати повітряні цілі зі стрілецької зброї.

Писали також, які кулемети ЗСУ можуть отримати від США для боротьби з БПЛА. Крупнокаліберні Minigun та GAU-19 вважаються ефективною зброєю проти дронів-камікадзе, особливо якщо оснащені тепловізійними прицілами.