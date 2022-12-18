Начальник Генштаба Великобритании Радакин хочет укреплять связи с Россией

Командующий британскими вооруженными силами считает, что должен сделать более регулярными свои контакты с российским коллегой Валерием Герасимовым.

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Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин выступает за сохранение связей с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию The Telegraph.

Командующий британскими вооруженными силами рассказал, что его контакты с Генштабом РФ не прекращались, несмотря на военную агрессию России в Украине. Радакин подчеркнул, что регулярно общается со своим российским коллегой Валерием Герасимовым и не скрывает этого. Он считает, что такие контакты должны стать еще более регулярными.

"Хотелось бы, чтобы это общение было еще более регулярным. Я бы хотел, чтобы контакты [с РФ] были еще сильнее, даже если это будут трудные разговоры. Это продолжающиеся отношения. Как можно извлечь из них максимальную пользу?", — прокомментировал он.

При этом адмирал и глава Генштаба РФ договорились не разглашать деталей своих разговоров, и Герасимов, как считает Радакин, "хорошо придерживался этой договоренности".

По словам главы Генштаба Великобритании, нужно использовать все возможности, чтобы держать каналы связи с Россией открытыми и в дальнейшем.

"Опасность заключается в том, что вы настолько увлечены [текущей ситуацией], что можете все преувеличивать. Вам нужно анализировать, но не переоценивать, а также стараться быть уравновешенным", — добавил он.

Как отмечает издание, за десять дней до ввода российских войск в Украину Радакин посещал Москву. Россия не ввела персональные санкции против адмирала, поэтому он "может вернуться, если захочет".

В то же время, Радакин рассказал и о своих тесных контактах с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным, которого он трижды посещал в Киеве.

"Я подписал ему [рождественскую] открытку и подарил бутылку его любимого виски Glenmorangie", — уточнил Радакин.

Напомним, после своего назначения на должность начальника штаба обороны Великобритании в ноябре прошлого года Тони Радакин назвал Россию большой угрозой для безопасности страны. Он подчеркнул, что действия РФ, а также Китая, Ирана и Северной Кореи представляют угрозу британским "ценностям и интересам".

На этой неделе глава британского Генштаба также отметил, что Россия столкнулась с критической нехваткой артиллерийских снарядов.